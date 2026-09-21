宜蘭縣圖書館新總館打造兒少空間 12/20試營運

宜蘭縣立圖書館總館新建工程持續推進，其中新館B館規劃兒童、青少年閱讀空間及多功能活動場域，將於12月20日試營運。

宜蘭縣文化局指出，設在文化中心的圖書館總館，自民國73年啟用至今已逾40年，因館舍老舊等問題，且不符公共圖書館總樓地板面積應達1萬平方公尺以上規定，因此縣府透過「建立縣市圖書館中心計畫」向中央爭取補助，推動新舊館舍整合工程。

文化局表示，「宜蘭縣立圖書館新建工程」分為新建新館工程，及舊館耐震補強活化及室內裝修工程，總工程經費約新台幣7.5億元。總樓地板面積1萬120平方公尺，未來將定位兼具共學、共讀、共創特色的文化知識中心。

新館B館規劃地上3層，1樓設有兒童閱覽區，配置適齡圖書及兒童期刊等，打造專屬學齡兒童空間，及以0至5歲嬰幼兒為主要服務對象的「童書之森」，提供適合的童書及有聲書，營造親子共讀環境。

2樓為青少年閱讀區，精選適合青少年的書籍，涵蓋社會、科學等主題，並設有漫畫書區，搭配多元主題藏書，營造豐富多彩的閱讀與視聽學習環境；3樓則設有多功能室，提供工作坊、課程等彈性使用，及戶外休憩空間「森空平台」。

文化局指出，配合新館B館試營運，設於中興文創園區的閉架書庫自10月1日起停止線上預約，原本移到化龍一村設置的兒少及樂齡書房臨時館，也將分別於10月12日及11月16日閉館，兒少書房閉館後，保留部分兒童書籍送至樂齡書房提供讀者借閱，預約取書及還書也可至樂齡書房。