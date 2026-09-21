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基隆市立網球場使用41年建物安全、打球品質待提升 改善工程今開工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程今天開工，期望完工後提供市民及網球愛好者更安全、舒適的運動環境 。圖／基市府提供
基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程今天開工，期望完工後提供市民及網球愛好者更安全、舒適的運動環境 。圖／基市府提供

基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程今天開工，基隆市副市長方定安說，期望透過整體修繕，延續場館使用年限，提供市民及網球愛好者更安全、舒適的運動環境 。

基隆市立網球場在1985年6月落成啟用，使用超過41年，近年屋頂出現漏水及地面積水等情形，不僅影響場地使用及打球品質，建築安全性也有改善需求。

方定安和教育處長吳雨潔、立委林沛祥立委代表沈義傳、基隆市議員秦鉦、鄭愷玲、俞叁發、鄭文婷、陳宜和多名里長等地方人士，出席今天的網球場建物補強修繕工程開工典禮，共同祈福，工程如期如質完工，提供民眾更安全、舒適、優質的網球運動環境。

方定安表示，為確保民眾使用安全，市府積極向中央爭取經費補助，獲核定補助辦理本次改善工程。工程總經費1488萬1640元，希望施工團隊務必兼顧工程品質、施工安全及進度，也請民眾及網球愛好者配合施工管制，共同維護施工安全。

教育處指出，市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程內容，包含管理中心結構補強、屋頂防水改善 、 戶外網球場地坪更新及外圍圍綱更換等工程，工期約240日曆天。市府已要求承造 、 監造團隊確保工程品質、掌握施工進度、落實施工安全、做好溝通協調及貫徹履約責任，依工程進度妥善規畫施工動線及安全措施。

基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程今天開工，基隆市副市長方定安說，期望透過整體修繕，延續場館使用年限，提供市民及網球愛好者更安全、舒適的運動環境 。圖／基市府提供
基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程今天開工，基隆市副市長方定安說，期望透過整體修繕，延續場館使用年限，提供市民及網球愛好者更安全、舒適的運動環境 。圖／基市府提供

基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程今天開工，期望完工後提供市民及網球愛好者更安全、舒適的運動環境 。圖／基市府提供
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基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程今天開工，期望完工後提供市民及網球愛好者更安全、舒適的運動環境 。圖／基市府提供
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基隆 建物 開工

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