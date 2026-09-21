花蓮秋日音樂盛會 富里「曬秋音樂祭」卡司、市集一次看

「2026穀動日不落‧曬秋音樂祭」將於10月31日、11月1日在花蓮富里鄉登場，今年以「曬秋」為主題，結合秋收景致、在地農產與音樂演出，邀請跨世代歌手、人氣樂團及新生代偶像開唱，並規畫特色市集及多項互動活動，全程免費入場，邀請民眾走進花東縱谷感受富里秋日魅力。

花蓮縣政府今天舉辦活動記者會，現場以富里農特產品打造「曬秋」意象，呈現豐收季節的農村風情，並邀請歌手林希子獻唱暖場，啟動儀式則透過氣球升空，象徵音樂祭正式展開。

活動分兩天舉行，10月31日由翁立友、施文彬、李翊君、伍浩哲及曾瑋中接力演出，以經典歌聲陪伴民眾度過秋日午後；11月1日則由怕胖團、芒果醬、VH、林希子xURBAN BAND、U:NUS及Ozone登台，集結人氣樂團與新世代偶像團體，帶來不同風格的音樂饗宴。

富里鄉長江東成表示，音樂祭舉辦至今已邁入第三屆，獲得熱烈迴響，今年特別擴大規模，首日主打知名歌手演出，第二天則聚焦年輕族群喜愛的樂團與偶像，希望吸引更多民眾走訪富里，體驗在地人文風貌與自然景觀。

富里鄉農會總幹事張素華指出，下半年是富里活動最熱絡的季節，從金針花季、馬拉松賽事到音樂祭，希望透過大型活動帶動觀光人潮與農產品銷售，推廣農業六級產業發展，讓更多民眾認識富里的好山好水與優質農產。

除音樂演出外，今年也規畫特色市集及市集券發放，並推出藝人海報抽獎、農產品抽獎等活動，現場發放的加油棒中，部分藏有幸運貼紙，獲得者可兌換神秘好禮。