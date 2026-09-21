基隆收容人手作蛋黃酥引迴響 中秋銷量上看萬顆

法務部矯正署基隆看守所推動技能訓練，中秋節前夕推出收容人製作的蛋黃酥，憑藉嚴格食安把關與優質口感，引發網路迴響，預估中秋節檔期將出貨上看1萬顆。

記者上午來到設在基隆看守所內的「鱟江烘焙坊」，空間雖僅約3坪但設有3座烤箱，蛋黃酥製作由2名遴選的收容人擔任視同作業服務員，包含1名完全無烘焙經驗、1名具備基本專長，看守所並特別邀請專業外聘講師開設技能訓練課程。

只見服務員熟練地將一盤盤刷上蛋黃液、撒上芝麻的蛋黃酥送入烤箱，每盤蛋黃酥烘烤時間約需25至30分鐘，過程中通常需要翻面兩次，以確保受熱均勻，完美的蛋黃酥更是講求「上面酥、下面酥、中間香」，透過精準控制火候，使外皮與底部達到理想的酥脆口感。

基隆看守所秘書萬世強受訪時表示，蛋黃酥原本僅規劃為節慶限定產品，經過嚴格製程把關引發網路迴響，製作過程始終將品質與食品安全放在首位，受限於場地與人力難以大量製作，目前訂單滿載，若節後持續有需求，將評估轉為常態性產品。

萬世強表示，感謝消費者對視同作業服務員的肯定，期盼未來能將這份對收容人的肯定轉化為順利復歸社會的力量。蛋黃酥大盒裝12顆售價新台幣480元、小盒裝6顆250元，訂購專線（02）24652391轉258。