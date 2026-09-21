快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆收容人手作蛋黃酥引迴響 中秋銷量上看萬顆

中央社／ 基隆21日電

法務部矯正署基隆看守所推動技能訓練，中秋節前夕推出收容人製作的蛋黃酥，憑藉嚴格食安把關與優質口感，引發網路迴響，預估中秋節檔期將出貨上看1萬顆。

記者上午來到設在基隆看守所內的「鱟江烘焙坊」，空間雖僅約3坪但設有3座烤箱，蛋黃酥製作由2名遴選的收容人擔任視同作業服務員，包含1名完全無烘焙經驗、1名具備基本專長，看守所並特別邀請專業外聘講師開設技能訓練課程。

只見服務員熟練地將一盤盤刷上蛋黃液、撒上芝麻的蛋黃酥送入烤箱，每盤蛋黃酥烘烤時間約需25至30分鐘，過程中通常需要翻面兩次，以確保受熱均勻，完美的蛋黃酥更是講求「上面酥、下面酥、中間香」，透過精準控制火候，使外皮與底部達到理想的酥脆口感。

基隆看守所秘書萬世強受訪時表示，蛋黃酥原本僅規劃為節慶限定產品，經過嚴格製程把關引發網路迴響，製作過程始終將品質與食品安全放在首位，受限於場地與人力難以大量製作，目前訂單滿載，若節後持續有需求，將評估轉為常態性產品。

萬世強表示，感謝消費者對視同作業服務員的肯定，期盼未來能將這份對收容人的肯定轉化為順利復歸社會的力量。蛋黃酥大盒裝12顆售價新台幣480元、小盒裝6顆250元，訂購專線（02）24652391轉258。

蛋黃酥 基隆 中秋節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蛋黃酥放微波爐竟「爆炸」！消防局曝原因 加熱前一步驟別漏掉

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」學員義賣自製秋禮盒助弱勢

月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

中秋控糖不掃興！營養師教3招：月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉

相關新聞

花蓮大陳二村匹克球場設圍網 球友盼增看台、調整照明

匹克球近年快速興起，成為深受各年齡層喜愛的新興運動。花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施；為提升運動安全，未來將持續爭取經費，改善場地設施，如調整照明桿位置、增設看台等，打造更完善的運動環境。

【即時短評】謝國樑犯低級錯誤團隊得上緊發條 半馬領無獎牌榮耀變調

基隆市長選戰藍綠參選人激戰已白熱化，國民黨市長謝國樑有連任優勢，但也有著執政壓力，昨天原本開開心心登場的基隆半程馬拉松卻「出包」，主辦單位9公里組獎牌短少500面，跑者完賽後領不到獎牌，榮耀時刻當場變調，不少民眾生氣。市府致歉的同時，團隊更要上緊發條，別再發生這種「低級錯誤」。

星期評論／台東演唱會經濟 勿犧牲生活品質

台東縣政府接連以「無圍牆巨蛋」的演唱會模式打響名號，每場次均吸引逾十萬樂迷遠赴台東聽歌，觀光外溢效果驚人。非典型演唱會建立獨特品牌形象，雖比不上高雄演唱會經濟產值，但未來仍可持續擴大經濟效益，不過大型演唱會產生噪音、環境髒亂及資源重疊等評價，操作時值得注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。