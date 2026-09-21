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花蓮大陳二村匹克球場設圍網 球友盼增看台、調整照明

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施。圖／花蓮市公所提供

匹克球近年快速興起，成為深受各年齡層喜愛的新興運動花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施；為提升運動安全，未來將持續爭取經費，改善場地設施，如調整照明桿位置、增設看台等，打造更完善的運動環境。

市公所完成球場改建後，設置3組固定式球網，並於7月啟動圍網工程，在場地周邊架設總長約96公尺的PVC菱形護網，避免球體飛出場外，降低對周邊民眾造成影響的風險，工程已於9月完工，讓球友能有更安全的運動空間。

市公所指出，不少球友反映，部分照明燈桿位於場區內側，建議未來評估移設至圍網外，降低運動時碰撞風險；也有人建議增設露天看台，提供家屬、休息球友及觀賽民眾更舒適的停留空間，並持續整理周邊環境，提升整體場域品質。

當地里長顏春有則表示，球場使用人數持續增加值得肯定，但也應兼顧周邊住戶生活品質，建議市公所研議管理機制，明確規範開放時段、夜間照明及使用守則，兼顧運動發展與居民安寧。

花蓮市長魏嘉彥表示，市公所將彙整此次會勘意見，依工程可行性及經費條件逐步推動改善，並積極爭取相關資源；也將配合佐倉公園整體發展規畫，評估增設更多匹克球場及多元運動設施，提供市民更豐富的運動選擇。

花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，並完成周邊圍網設施。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，花蓮市長魏嘉彥（左）、花蓮市民代表會主席楊哲灃（右）體驗後都說讚。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今年投入120萬元，將大陳二村閒置籃球場改建為匹克球場，花蓮市長魏嘉彥（左）、花蓮市民代表會主席楊哲灃（右）體驗後都說讚。圖／花蓮市公所提供

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