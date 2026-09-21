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台東幼兒健保自付額補助 首月嘉惠5842人

中央社／ 台東縣21日電

台東縣政府7月起推動「未滿6歲幼兒全民健康保險自付保險費補助實施計畫」，採「免申請、免代墊」，首月嘉惠5842名幼兒，補助額約新台幣433萬元，更實質支持育兒家庭。

台東縣長饒慶鈴表示，符合資格幼兒，由縣府主動與衛生福利部中央健康保險署比對名冊及註記身分，家長原則上無須另外申請，也不必自行負擔補助範圍內健保自付保險費，由縣府統一代繳。

東縣府社會處長陳淑蘭說，希望透過補助，從日常生活面向實質支持家庭，並以免申請方式減少家長辦理福利措施程序與負擔。

東縣府表示，健保費採次月底收費作業，且各投保或代繳單位作業方式不同，部分家長仍可能遇到7月到9月健保費被預扣或預繳情形，如果健保署投保明細已註記幼兒符合補助資格，相關健保自付額就由縣府負擔，先前預扣、預繳款項，可向原投保或代繳單位確認並退還。

東縣府說，少數經投保或代繳單位查詢後，健保署投保明細仍未顯示補助註記，可能涉及補助名冊與健保資料勾稽事宜，家長可向社會處反映，由縣府協助確認資格；如果經查符合補助資格，將依相關程序退費。

東縣府表示，補助內容及相關問題可查社會處兒少及婦女福利科官網或撥專線089-345106。

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