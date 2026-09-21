【即時短評】謝國樑犯低級錯誤團隊得上緊發條 半馬領無獎牌榮耀變調

基隆市長選戰藍綠參選人激戰已白熱化，國民黨市長謝國樑有連任優勢，但也有著執政壓力，昨天原本開開心心登場的基隆半程馬拉松卻「出包」，主辦單位9公里組獎牌短少500面，跑者完賽後領不到獎牌，榮耀時刻當場變調，不少民眾生氣。市府致歉的同時，團隊更要上緊發條，別再發生這種「低級錯誤」。

「郵輪之都2026基隆半程馬拉松」昨4千民眾迎著晨曦與海風，從基隆港灣出發，一路穿梭山城、海岸與城市街廓跑步，今年邁入第3屆，照理說已有豐富經驗，卻未能讓選手在衝過終點的榮耀時刻，即時拿到獎牌，市府教育處聲明：深感自責與抱歉。

經追查疏失原因，比賽分三組別，9公里組獎牌短缺500面，而3公里組獎牌多出500面，廠商在製作、包裝及出貨兩組一路錯到底，主辦單位在接收時也未發現，昨天現場更連清點基本功也都沒有做到，這一連串的疏失及輕忽，導致比賽現場出現狀況。

這離譜的錯誤顯示，從上到下及橫向作業螺絲鬆了，在選戰關鍵時刻，已引發不小的批評聲浪，謝國樑要虛心接受，但這和藍綠對戰沒有關係，單純市府團隊沒做好要改進。

基隆市府團隊受質疑近期不是第一次，七月名人幼兒園虐童案時，從單一事件到滾雪球發展，從曝光影片發現小朋友多人受害，教保員更離譜「集體施虐」，市府團隊應變缺乏橫向聯繫及警覺，應變下質疑。謝國樑落淚，教育處長請辭，處理過程少了家長感同身受的「溫度」，引爆家長抗議怒火。

不當對待幼兒事件，市府承諾檢討，結果信義區日前再次發生類似事件，基隆的兒虐問題有系統性問題，謝國樑重視兒少安全及風險預警機制，市府跨局處組成「兒少特偵隊」，9月起每月聯合出擊，鎖定全市近140家幼兒園、托嬰中心及招收6歲以下幼童之短期補習班。

強制作為能否給市民安心幼兒環境，就要能發揮橫向團隊戰力，就要拿出具體成果。

9月4日基隆時雨量破80毫米，七區半數以上出現嚴重淹水災情，多條道路淹水嚴重，水淹入民宅及商家，汽機車泡水，市府應變中心開設及應變也被質疑過慢遭到責難。市府已提出各項補助計畫，針對極端氣候強降雨經常釀災，雖是自然災害，但市府防災需要有更完整全面性思考及作為，減少市民損失避免形成民怨。

日前天下雜誌公布各縣市施政成績，基隆名次有提升，顯示城市治理成績提升中，只是還停留在末段班，市府還有努力空間。

藍綠激戰，任何施政可能加分，也可能減分，只要用心，市民都能感受。下一任基隆市長是誰，就看藍綠各自努力，由市民心中那把尺來決定。