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星期評論／台東演唱會經濟 勿犧牲生活品質

聯合報／ 本報記者徐白櫻

台東縣政府接連以「無圍牆巨蛋」的演唱會模式打響名號，每場次均吸引逾十萬樂迷遠赴台東聽歌，觀光外溢效果驚人。非典型演唱會建立獨特品牌形象，雖比不上高雄演唱會經濟產值，但未來仍可持續擴大經濟效益，不過大型演唱會產生噪音、環境髒亂及資源重疊等評價，操作時值得注意。

高雄號稱「演唱會之都」，國際巨星接連辦演唱會，吸引大批粉絲住宿及消費，另靠夜市商圈券帶動旅宿及餐飲業。據高雄市府統計，三年內辦理超過四七一場、帶動五七一萬人次，創造約一八九億元觀光產值。

不同於市區演唱會概念，台東戶外演唱會發揮山海美景與在地文化。二○二六台東跨年晚會，在天后張惠妹號召下，A-Lin、玖壹壹等豪華卡司演出，攤商營業額突破一二○○萬元，逾十萬遊客湧入，旅宿住宿近全滿，活動總預算三千五百萬元，整體產值達四億元。

本月剛舉辦「東帶我走！」演唱會再度創造紀錄，活動前推出「拿麼會唱 Ｋ歌之王」募集素人上台與專業歌手飆歌，兩天遊客十二萬人次，線上直播吸引卅萬人次觀賞，演唱會片段透過社群流傳，此次成本提高至四千萬元，估計兩天觀光產值約四點二億元、攤商收入近七百萬元。

台東演唱會具獨特魅力，以活動帶動觀光的演唱會模式也不斷被複製，若不計入小型音樂活動，每年官方至少在台東舉辦五至十場大型演唱會。音樂活動無法避免噪音、交通混亂及環境髒亂等問題，不能外地遊客嗨完就走、生活品質降低卻全由在地居民埋單。此外，部分周末曾出現多個中大型音樂活動同時互打，需橫向溝通與協調。

台東 演唱會 夜市

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