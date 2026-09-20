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體驗「糶手」拍賣與海洋永續 2026頭城鱻魚祭讓漁港文化代代相傳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
海廢再生作品讓回收材料有了新用途，也將海洋保育帶進日常。圖／頭城區漁會提供
海廢再生作品讓回收材料有了新用途，也將海洋保育帶進日常。圖／頭城區漁會提供

宜蘭「2026頭城鱻魚祭」今天在大溪漁港登場，頭城區漁會以「吃當季．玩漁港．愛海洋」為主題，安排一整天活動，同時也把「糶手」文化永續食魚與海洋保育帶進現場，邀請民眾從一聲喊價開始，看見魚貨背後的人、產業與海洋。

現場安排專業糶手示範大溪魚市場的拍賣流程，依據魚種、大小、鮮度及市場行情判斷價格，快速、連續喊價完成交易，感受糶手如何掌握買方反應與拍賣節奏；活動中頒贈「王牌糶手」匾額給資深糶手林正洲，感謝他長年投入魚市工作，累積與傳承多年經驗。

頭城區漁會表示，糶手是串聯漁船、魚市場與消費者的重要角色，這項專業仰賴長期經驗，同時也是大溪漁港具代表性的產業文化，透過現場展演及民眾參與競標，讓更多人了解魚貨進港與交易過程。

鱻魚祭「靠海生活特展」從出海捕撈、保鮮、進港理貨、糶手拍賣到市場銷售，透過流程排序遊戲讓民眾認識海鮮，五個步驟串起漁民、船上作業人員、糶手與魚販的分工，也呈現頭城七座漁港、烏石港發展及頭城漁會的百年產業脈絡；展區以紅、黃、綠燈遊戲，帶領民眾從魚種、產地、產季及資源狀況判斷哪些海鮮可優先選購、哪些適量食用或少吃。

「海廢永續展區」展示漁船從海上帶回的塑膠瓶、浮球、廢棄漁具及保麗龍上岸過磅、分類、清洗及再利用過程；「海的市集」邀集台灣海洋保育與漁業永續基金會、海洋之心環境永續發展協會介紹海洋保育、永續漁業與海廢再生；洄城咖啡、KARinco似顏繪及蕨藝木植栽等地方品牌，把咖啡、藝術與綠意帶進漁港。

頭城區漁會表示，海是漁民工作與世代生活相依的地方，一尾魚從海上來到餐桌，背後有漁民的辛勞，舉辦鱻魚祭希望讓更多人看見這些付出，進而珍惜漁獲、尊重產季，讓漁港文化得以傳承，也讓海洋資源永續。

與會者手持現流漁獲合影，為大溪漁港拍賣文化留下紀錄。圖／頭城區漁會提供
與會者手持現流漁獲合影，為大溪漁港拍賣文化留下紀錄。圖／頭城區漁會提供

現流拍賣開放民眾參與，現場接連舉手出價，氣氛熱絡。圖／頭城區漁會提供
現流拍賣開放民眾參與，現場接連舉手出價，氣氛熱絡。圖／頭城區漁會提供

頭城區漁會致贈「王牌糶手」匾額，向資深糶手林正洲主任長年累積的專業致意。圖／頭城區漁會提供
頭城區漁會致贈「王牌糶手」匾額，向資深糶手林正洲主任長年累積的專業致意。圖／頭城區漁會提供

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