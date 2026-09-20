蘭燈空間羅東館「入厝」從拉丁、動漫、耶誕、電影 一路陪玩到明年

宜蘭溪南藝文新地標「蘭燈空間・羅東館」今天啟用，林孝信基金會歡慶入厝舉辦919搖一搖，搖擺舞初體驗，特別邀請Naughty Swing創辦人林楷晟、邱靜怡帶領民眾體Swing Dance，並由小號名家魏廣晧領軍蘭燈爵士小樂團演奏，大家跟著音樂搖擺，在滿場歡樂聲中為新館揭開序幕。

過去各項音樂、講座及藝文活動多集中於蘭燈宜蘭館，考量蘭陽平原南北狹長，溪南、溪北各有生活圈，羅東館啟用後將可服務羅東、冬山、五結、三星等溪南民眾。林孝信文化基金會表示，相較宜蘭館累積文教氛圍，羅東新館希望展現更活潑、多元的藝文能量，加上就在羅東火車站對面的地理優勢，吸引民眾更容易走進藝文空間。

新館「入厝」，基金會特別挑選熱鬧開場的「爵士樂+搖擺舞」初體驗，現場由Naughty Swing創辦人林楷晟、邱靜怡專業級導師，從搖擺舞的歷史與文化談起，再帶著大家從踩拍、移動到雙人互動，掌握Swing基本律動。

魏廣晧帶領蘭燈爵士小樂團演奏，魏廣晧表示，爵士樂與舞蹈密不可分，爵士最重要精神就是Swing所呈現的「搖擺感」，當身體開始跟著節奏律動，就能感受到爵士樂的魅力。

林孝信文化基金會自2024年成立蘭燈爵士樂團以來，持續透過小型音樂會、大師班、校園推廣與跨界企劃，從欣賞、體驗到人才培育，一步步讓爵士文化在宜蘭扎根，除了今天這場「搖擺舞初體驗」，接下來還有熱情奔放「拉丁、古巴，恰恰恰」。

緊接著是「動漫裡，原來也有爵士樂！」、歲末的「聖誕月．爵士夜」、從大銀幕經典配樂切入的「電影裡，其實好多爵士樂」，持續以不同生活題材為入口，讓更多人輕鬆走進爵士樂。

蘭燈空間・宜蘭館在宜蘭市中山路一段662號2-3樓；蘭燈空間・羅東館在羅東鎮公正路27-3號3樓。

「蘭燈空間・羅東館」今開幕啟用，以明亮開放、彈性多元的空間設計，未來將舉辦音樂會、講座及藝文活動，成為溪南民眾就近接觸的藝文據點。圖／林孝信基金會提供

Naughty Swing創辦人林楷晟（左三）、邱靜怡（左二）與魏廣晧（右四）領軍的蘭燈爵士小樂團，現場爵士樂結合Swing Dance，帶大家沉浸在爵士樂最迷人的律動。圖／林孝信基金會提供