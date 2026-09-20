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陽明交大醫院舉辦「健康台灣深耕論壇」宜蘭場 陳志鴻教授提3大價值

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陽明交大醫院舉辦「健康台灣深耕論壇」宜蘭場，陳志鴻教授在會中提出計畫的3大價值。記者戴永華／攝影
陽明交大醫院舉辦「健康台灣深耕論壇」宜蘭場，陳志鴻教授在會中提出計畫的3大價值。記者戴永華／攝影

國立陽明交通大學附設醫院攜手衛福部執行健康台灣深耕計畫，今天舉辦「健康台灣深耕論壇」，由陽明交大醫院院長黃志賢分享永續健康宜蘭的深耕成果，健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻主講「健康台灣，說到做到」，梳理深耕計畫的三大價值。

衛福部長石崇良表示，深耕計畫的特色由下而上，由各醫院針對當地醫療特性擬訂各種創新計畫，從去年10月推動至今剛滿一年，今天在宜蘭由國立陽明交通大學附設醫院舉辦經驗分享，陽大醫院除了醫療以外，也有學校資源挹注，所以不論在智慧醫療或科技導入部分，值得大家學習。

陳志鴻教授提出該計畫3大價值：

●創新價值

：主動發掘問題、提出在地解方。5年489億「健康台灣深耕計畫」第一階段（2025-2026年）接近尾聲，255件種子計畫遍地開花，陳志鴻提醒在地創新要融入智慧與綠色雙軸轉型，打造永續醫療韌性廊道。

●人才價值

：以人為本，把「人」放回轉型核心。面對少子女化衝擊，醫護人力短缺為全球課題，單靠硬體投資，難以緩解實務窘境，計畫堅守「以人為本」，讓醫護被看見、被支持、被留下，呼籲醫療機構當轉化盈餘，優先考慮留才攬才。

●品質價值

：垂直區域整合，打造優質醫療。深耕計畫並非讓大醫院自己強大，而是「以大帶小」，藉垂直整合與區域聯防，提升醫療品質、帶動區域共好；深耕計畫第二階段（2027-2029年），醫療機構（A類）合格申請共322件，成長率13%，顯示深耕價值已被看見，期勉各團隊擴散深耕價值、提出在地解方、守護健康台灣。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，東區地廣人稀，加起來佔了國土面積約三分之一，但人口卻非常少，如果用病床數跟醫師人數做比較，它是名列前茅，若把地理面積算進去就敬陪末座，所以醫療計畫的挑戰就是地理動線，如何把偏鄉民眾就醫需求及服務做到最好，另外就是把優秀醫療同仁留在在地發展。

黃志賢感謝台灣深耕計畫挹注東區獲得機會，從下而上，發現自己的痛點、產生解決策略，從第一期成果來看非常用心提升品質，緊接著準備第二期深耕計畫，相信一定可以做得更好。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授今天出席主講，健康台灣，說到做到。圖／陽明交大附醫提供
健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授今天出席主講，健康台灣，說到做到。圖／陽明交大附醫提供

衛福部長石崇良表示，深耕計畫的特色由下而上，由各醫院針對當地醫療特性擬訂各種創新計畫，解決醫療問題。記者戴永華／攝影
衛福部長石崇良表示，深耕計畫的特色由下而上，由各醫院針對當地醫療特性擬訂各種創新計畫，解決醫療問題。記者戴永華／攝影

陽交大附醫黃志賢院長籌辦「健康台灣深耕論壇」，醫界領袖齊聚宜蘭。圖／陽明交大附醫提供
陽交大附醫黃志賢院長籌辦「健康台灣深耕論壇」，醫界領袖齊聚宜蘭。圖／陽明交大附醫提供

陽明交大 宜蘭 陳志鴻

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