曾任市長秘書、現任市黨部發言人 林祐德選議員 謝國樑、林沛祥助講

基隆市中山區市議員參選人林祐德今天成立競選服務處，號召許多支持者到場相挺。林曾任基隆市長謝國樑的秘書，目前擔任國民黨基隆市黨部發言人，謝國樑和擔任市黨部主委的立委林沛祥都站台助講，希望民眾給年輕人一個機會，讓林進入議會，讓中山區變得不一樣。

基隆市中山區應選出4名市議員，現任議員施偉政、宋瑋莉、郭美秀爭取連任，加上捲土重來的前議員莊敬聖和5名新秀，共9人登記參選。今年28歲的林祐德是最年輕的參選人，競選主軸訴求「選擇年輕，中山換新」。

林祐德表示，這次參選提出便利中山、樂齡中山、宜居中山三大政見，從交通、長者照顧及居住環境三個面向出發，希望針對中山區長期存在的生活問題，提出具體的改善方向，讓中山成為交通更便利、生活更安心、環境更宜居的家園。

林祐德說，他是土生土長的中山區仙洞人，從小就在中山區生活、成長，對這片土地有深厚的感情。過去曾在基隆市政府服務，累積公共事務及地方服務的經驗，這次決定投入市議員選舉，就是希望把過去累積的經驗帶回自己的家鄉，不只是為基隆服務，更希望能為自己的家鄉中山區多做一點。

謝國樑指出，他與林祐德有6年的革命情感，觀察發現林祐德是相當優秀的年輕人，並舉出林的3個優點，分別為本性善良、很認真很打拼、調整的很快。謝國樑說，中山區的新人中，他唯一支持林祐德，希望中山區的市民能夠給年輕人一個機會，讓林祐德有機會為中山區服務。

林沛祥表示，參選市議員的新人中，林祐德是最努力的，還展現出「我就在你旁邊」的服務模式，不是只有早上，不是只有晚上，林都會在大家身邊服務。新的基隆需要新的人才，請中山區的選民給年輕人一個機會，讓年輕人進市議會。

林祐德說，競選服務處成立不是終點，而是服務中山的新起點。未來他會繼續一步一腳印走遍中山區，把每一位鄉親的聲音放在心上，希望用年輕人的行動力，和所有關心中山的鄉親一起，讓中山變得更好。

基隆市中山區市議員參選人林祐德（右）競選服務處今天成立，基隆市長謝國樑（左）為他披競選綵帶。圖／林祐德競選辦公室

基隆市中山區市議員參選人林祐德（右）今天成立競選服務處，立委林沛祥（中）都站台助講。圖／林祐德競選辦公室

基隆市中山區市議員參選人林祐德今天成立競選服務處，基隆市長謝國樑、立委林沛祥和許多支持者熱情相挺。圖／林祐德競選辦公室