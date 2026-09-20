循著河流玩宜蘭...七大休閒農業區推「農遊新路線」玩遍山河海

循著河流用不一樣的方式認識宜蘭。宜蘭縣七大休閒農業區成立流域休閒・河綠農遊聯盟，推出「山河海軸帶・冬山食光寶盒」及「河海共榮・慢旅宜蘭」兩條主題遊程，帶領遊客從山林走進農村、再一路玩到河口，感受宜蘭山、河、海交織而成的農遊新風景。

宜蘭是全國休閒農業區最多的縣市，過去旅客多以單一景點或休區為旅遊地，這次七大休閒農業區以河川「流域」為共同軸線，將分散於不同地區的農產、美食、生態、文化及體驗活動串聯成線，讓遊客不必自行拼湊行程，就能跟著主題路線深入宜蘭農村。

其中「山河海軸帶・冬山食光寶盒」遊程串聯大進、中山、梅花湖及羅東溪四大休閒農業區，最後延伸至良食農創園區。遊客可以走進果園體驗採摘與加工、深入茶園認識採茶及製茶文化，還能與梅花鹿、水豚、小羊及小豬互動，搭配在地特色餐食及食農體驗，採果、製茶、萌寵一次滿足，可洽大進休閒農業區0922442633，中山休閒農業區03-9587010，梅花湖休閒農業區0922442633，羅東溪休閒農業區0988273038。

另外「河海共榮・慢旅宜蘭」遊程由冬山河、珍珠及蘭陽溪口休閒農業區規劃，從冬山河水域出發，走進利澤簡老街聆聽河港故事，循著水路前往珍珠農村及蘭陽溪口濕地，沿途可騎乘電輔車低碳慢遊，參與河港走讀、蝦丸DIY、米食及鴨賞文化體驗、水域活動與里海生態手作，從河川走向海口體驗獨有的河海共生，可洽冬山河休閒農業區0919244858，珍珠休閒農業區0933244329，蘭陽溪口休閒農業區0975816475。

從單點體驗走向跨區成線，縣政府農業處表示，「流域休閒・河綠農遊聯盟」不只是景點的串聯，更希望透過遊程整合、遊客互導、聯合行銷及資源共享，讓旅客在宜蘭停留更久、體驗更多，進一步帶動農特產品、餐飲、體驗活動及地方產業發展，讓旅客玩得更盡興。

宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供

宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供