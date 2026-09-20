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循著河流玩宜蘭...七大休閒農業區推「農遊新路線」玩遍山河海

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供
宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供

循著河流用不一樣的方式認識宜蘭宜蘭縣七大休閒農業區成立流域休閒・河綠農遊聯盟，推出「山河海軸帶・冬山食光寶盒」及「河海共榮・慢旅宜蘭」兩條主題遊程，帶領遊客從山林走進農村、再一路玩到河口，感受宜蘭山、河、海交織而成的農遊新風景。

宜蘭是全國休閒農業區最多的縣市，過去旅客多以單一景點或休區為旅遊地，這次七大休閒農業區以河川「流域」為共同軸線，將分散於不同地區的農產、美食、生態、文化及體驗活動串聯成線，讓遊客不必自行拼湊行程，就能跟著主題路線深入宜蘭農村。

其中「山河海軸帶・冬山食光寶盒」遊程串聯大進、中山、梅花湖及羅東溪四大休閒農業區，最後延伸至良食農創園區。遊客可以走進果園體驗採摘與加工、深入茶園認識採茶及製茶文化，還能與梅花鹿、水豚、小羊及小豬互動，搭配在地特色餐食及食農體驗，採果、製茶、萌寵一次滿足，可洽大進休閒農業區0922442633，中山休閒農業區03-9587010，梅花湖休閒農業區0922442633，羅東溪休閒農業區0988273038。

另外「河海共榮・慢旅宜蘭」遊程由冬山河、珍珠及蘭陽溪口休閒農業區規劃，從冬山河水域出發，走進利澤簡老街聆聽河港故事，循著水路前往珍珠農村及蘭陽溪口濕地，沿途可騎乘電輔車低碳慢遊，參與河港走讀、蝦丸DIY、米食及鴨賞文化體驗、水域活動與里海生態手作，從河川走向海口體驗獨有的河海共生，可洽冬山河休閒農業區0919244858，珍珠休閒農業區0933244329，蘭陽溪口休閒農業區0975816475。

從單點體驗走向跨區成線，縣政府農業處表示，「流域休閒・河綠農遊聯盟」不只是景點的串聯，更希望透過遊程整合、遊客互導、聯合行銷及資源共享，讓旅客在宜蘭停留更久、體驗更多，進一步帶動農特產品、餐飲、體驗活動及地方產業發展，讓旅客玩得更盡興。

宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供
宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供

宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供
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宜蘭縣七大休閒農業區共同推出「農遊新路線」，跨區結盟規劃農業體驗、萌寵互動及特色餐食，一次玩遍山河海。圖／主辦單位提供
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