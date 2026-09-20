宜蘭縣教育處前處長呂健吉參選礁溪鄉代 建議公所補貼中秋返鄉專車

宜蘭縣政府教育處長呂健吉從教育界退休後在礁溪經營「哲思書棧」，決定參選礁溪鄉民代表，這位當過大學教授的哲學博士，經常在臉書分享對礁溪發展的見解，面對中秋節快到了，他說，礁溪旅外遊子約有五千人，每到連假時遊子得忍受等車之苦，建議將來可以由鄉公所編列預算補貼「返鄉專車」。

呂健吉在臉書貼文說，返鄉專車慶中秋團圓，今年可能來不及了，但希望明年春節連假鄉公所可以做得到，讓遊子及早返家團聚。

他指出，礁溪鄉旅外遊子有五千人左右，每到連假時這些遊子怕塞車和等車之苦而有家歸不得的感覺；早期有各大學蘭友會辦過返鄉專車，但現在已無此活動，實際上，礁溪鄉公所是可以編列預算來做此事。

根據他估算，台北－礁溪單趟遊覽車包車行情約在6千元至9千元之間，以40座大客車計算，若滿載每人分攤成本約140元至210元；若要維持與客運同價約110元，其中差額可以由鄉公所編預算補貼，返鄉專車還有些細節要去規畫，但只要有心，礁溪的遊子一定可以在連假回家和家人團圓。

呂健吉是輔仁大學哲學博士，曾任華梵大學哲學系副教授兼系主任、宜蘭縣政府教育處處長，58歲從教育界退休在礁溪鄉開設「哲思書棧」，維持對地方公共事務的關注，他建議推動礁溪運動中心、降低空屋率、改善老舊公寓等，鄉民代表負有審查公所預算與監督公所的責任，這次參選希望讓鄉民多一個選擇。

宜蘭縣政府教育處前處長呂健吉參選礁溪鄉民代表，拋出由鄉公所補貼「中秋返鄉專車」，方便遊子搭乘回家過節。圖／呂健吉提供