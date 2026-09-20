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宜蘭國際綠色影展閉幕片 羅東中山公園播放「熊貓月寶」送爆米花

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
2026宜蘭國際綠色影展以「萬物棲居：跨物種庇護共生」為主題，從7月24日起展開至今將近兩個月，今晚將在羅東鎮中山公園圓滿閉幕。圖／主辦單位提供
2026宜蘭國際綠色影展以「萬物棲居：跨物種庇護共生」為主題，從7月24日起展開至今將近兩個月，今晚將在羅東鎮中山公園圓滿閉幕。圖／主辦單位提供

為期近兩個月的宜蘭國際綠色影展今晚將畫下句點，晚間7時在羅東鎮中山公園播放閉幕片「熊貓月寶 Moon le panda」，片長100分鐘，是一部法國拍攝的劇情片，有中文配音，老少咸宜。主辦單位贈送爆米花限量150份，6時發放號碼牌，活動結束前都可以兌換。

2026宜蘭國際綠色影展以「萬物棲居：跨物種庇護共生」為主題，從7月24日起展開，開幕在羅東文化工場播放開幕片「最後的鯨曲歌手」影片吸引滿場人潮。主辦活動的縣環保局今年精選25部國內外影片，包含13部台灣首映，總共帶來47場放映活動，有戶外場及戲院場，並且前進偏鄉學校，也有很特別結合影片與體驗的行動場，讓守護環境與生態觀念遍地開花，向下紮根。

閉幕片「熊貓月寶」劇情描述一位12歲男孩和姊姊到奶奶的家度假，一次意外讓讓天天在四川成都的熊貓保護區，邂逅了小熊貓月寶，他們彼上從陌生到成為重要的夥伴，天天與月寶建立起深厚的情感；沒想到一次在森林裡遊玩時，他們迷路了，於是展開一段驚險、有趣又充滿危機的冒險旅程。如果你在森林裡意外遇見一隻小熊貓，會怎麼做呢？

今晚閉幕片贈送爆米花，晚間6時發號碼牌，6時20分開始兌換，限量150份，活動前都可以換，環保局歡迎民眾今晚到羅東中山公園的福德廟前廣場欣賞閉幕影片。

晚間7時在羅東鎮中山公園播放閉幕片「熊貓月寶 Moon le panda」，片長100分鐘，是一部法國拍攝的劇情片，有中文配音，老少咸宜。圖／主辦單位提供
晚間7時在羅東鎮中山公園播放閉幕片「熊貓月寶 Moon le panda」，片長100分鐘，是一部法國拍攝的劇情片，有中文配音，老少咸宜。圖／主辦單位提供

2026宜蘭國際綠色影展以「萬物棲居：跨物種庇護共生」為主題，從7月24日起展開至今將近兩個月，今晚將在羅東鎮中山公園圓滿閉幕。圖／主辦單位提供
2026宜蘭國際綠色影展以「萬物棲居：跨物種庇護共生」為主題，從7月24日起展開至今將近兩個月，今晚將在羅東鎮中山公園圓滿閉幕。圖／主辦單位提供

羅東 宜蘭 影展

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