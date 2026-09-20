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宜蘭「頭城煙火節」太美了…湧入大台北遊客 造成國5雪隧北返塞車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供
全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供

全國施放煙火秒數最長的宜蘭「2026頭城煙火節」9月18日一連兩天舉行，今年無人機加碼到250台，最亮眼長達1680秒的煙火分成四階段施放，璀璨亮眼；頭城煙火節今年邁入第四年，已經打響全國知名度，這次天氣很好，吸引大批從北部開車來的遊客，一度造成國五北返人潮塞車。

頭城煙火節自2023年開始舉辦，之前是在每年母親節前舉行，今年選在入秋之際9月18日、19日連續兩天登場，名為「頭城起飛，天空最美」煙火秀，結合陽光、榮耀、希望、圓夢4個主題，全長施放28分鐘、1680秒美麗花火，四段煙火中間穿插表演，由於近臨海邊施放，全方位視覺與聽覺感官震撼，讓觀眾一次看個夠。

來自各縣市的攝影師早早卡位等候，選擇到頭城鎮半山腰的蟾蜍山拍照，而且把半屏山造型的蘭陽博物館與水面倒影同時入鏡，更有人特別選擇搭乘遊艇出海，體驗從海面觀賞煙火的特殊感受。

主辦的頭城鎮公所表示，施放煙火前無人機秀，今年從以往的200台特別加碼至250台，夜空中排出土地公、龜山島、可愛熊大、媽祖及頭城字樣動態圖騰，煙火秀中間邀請到歌手翁立友、郭忠祐、吳美琳、吳子龍、大芭比、人氣團體歐巴尚青輪番演唱，皇媂樂團演奏，現場還有市集及小禮品兌換等。

頭城鎮是宜蘭最北靠近北北基的城鎮，兩天活動天氣涼爽，吸引很多大台北遊客開車到宜蘭，儘管主辦單位宣導遊客搭乘大眾運輸工具，但大家仍選擇開車，昨晚煙火結束後湧現國五北返車潮造成塞車，走走停停。

鎮長蔡文益表示，頭城是開蘭第一城，近年來透過藝文活動點綴一座充滿觀光活力的美好城市，每年舉辦的頭城煙火節也深受大家喜愛，營造出最美的天空，頭城有更多好吃、好玩的多元觀光元素，秋高氣爽，適合安排小旅行，歡迎一起見證頭城的進步與成長。

全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供
全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供

全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供
全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供

有人特別選擇搭乘遊客出海，體驗「海上煙火」的觀賞美景。圖／石世民提供
有人特別選擇搭乘遊客出海，體驗「海上煙火」的觀賞美景。圖／石世民提供

全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供
全國秒數最長的頭城煙火秀由於近臨海邊施放，全方位無遮蔽視覺與聽覺震撼，讓觀眾一次看個夠。圖／頭城鎮公所提供

攝影師把煙火與蘭陽博物館同時入鏡，還有水面倒影，美景讓人如癡如醉。圖／石世民提供
攝影師把煙火與蘭陽博物館同時入鏡，還有水面倒影，美景讓人如癡如醉。圖／石世民提供

煙火 宜蘭 雪隧

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