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馬太鞍洪災將滿周年 季連成談防災韌性 政府與民眾共同承擔責任

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪堰塞湖洪災即將屆滿一周年，民進黨今天在花蓮舉辦縣市政策說明會，行政院政務委員季連成出席表示，自己去年曾在花蓮指揮救災24天，深刻感受到社會與民眾展現的韌性。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪堰塞湖洪災即將屆滿一周年，民進黨今天在花蓮舉辦縣市政策說明會，行政院政務委員季連成出席表示，自己去年曾在花蓮指揮救災24天，深刻感受到社會與民眾展現的韌性。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災即將屆滿一周年，民進黨今天在花蓮舉辦縣市政策說明會，行政院政務委員季連成出席表示，自己去年曾在花蓮指揮救災24天，深刻感受到社會與民眾展現的韌性，面對極端氣候與各類災害風險，防災是全民共同責任，唯有政府與民眾團結合作、提升社會韌性，才能讓國家更安全。

談到即將屆滿周年的馬太鞍溪堰塞湖洪災，季連成回憶，當時除了大量志工投入協助，受災的2千多戶居民也對政府提出更有效率防救災的期待；面對任何災難，政府與民眾都應勇於承擔責任，讓政府更有效率推動重建工作，也讓民眾更支持防災作為，彼此合作才能凝聚社會希望與國家團結力量。

季連成表示，近年極端氣候加劇，每年東部可能面臨風災、水災、地震等天然災害，也不排除人為災害風險，因此特別透過政策說明會與民眾面對面交流，分享防災觀念及國土安全概念。

季連成說，社會與政府都需要韌性，而韌性的來源就是團結，自己一向務實，不願以政黨或意識形態區分彼此，希望透過專業經驗，讓民眾了解防災、救災與重建的重要觀念，以及政府在災後復原重建過程中扮演的角色，讓民眾知道政府始終與人民站在一起。

季連成指出，災後復原重建是一條漫長道路，從災害監控、應變到家園重建都需要長時間投入，希望民眾在重建過程中持續提供意見，讓相關計畫與措施能夠滾動式檢討與精進。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊表示，政策說明會花蓮較其他縣市慢舉行，主要是花蓮沒有黨內提名的參選人，黨中央先去提名的19個縣市宣講，整個巡迴下來，花蓮就安排在比較後面，加上花蓮資訊傳遞速度相較西部地區較慢，希望透過這場政策說明會，讓民眾了解中央推動的各項福利措施。

陳景豊說，從前總統蔡英文2016年開始，一直到賴清德總統2026年，民進黨執政10年以來持續推動加薪、減稅、增福利、減負擔等政策，除了基本工資由2016年的2萬8元提高至目前2萬9500元，時薪由126元提高至196元，還有AI的紅利全民共享，明年補發1萬塊，希望逐步建構更完善的福利制度。

對此，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，尊重民進黨舉辦相關活動，國民黨後續也將陸續舉辦宣講及造勢活動，並規畫於下個月成立競選總部。

馬太鞍溪堰塞湖洪災即將屆滿一周年，民進黨今天在花蓮舉辦縣市政策說明會，行政院政務委員季連成出席表示，自己去年曾在花蓮指揮救災24天，深刻感受到社會與民眾展現的韌性。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪堰塞湖洪災即將屆滿一周年，民進黨今天在花蓮舉辦縣市政策說明會，行政院政務委員季連成出席表示，自己去年曾在花蓮指揮救災24天，深刻感受到社會與民眾展現的韌性。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災即將屆滿一周年，民進黨今天在花蓮舉辦縣市政策說明會，行政院政務委員季連成出席表示，自己去年曾在花蓮指揮救災24天，深刻感受到社會與民眾展現的韌性。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪堰塞湖洪災即將屆滿一周年，民進黨今天在花蓮舉辦縣市政策說明會，行政院政務委員季連成出席表示，自己去年曾在花蓮指揮救災24天，深刻感受到社會與民眾展現的韌性。記者王思慧／攝影

馬太鞍 洪災 韌性

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