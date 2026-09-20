燃油飆漲 基隆石垣島渡輪 10月起停駛 旺季再復航

今年五月廿八日首航基隆到石垣島的定期渡輪僅營運四個月，十月一日起暫停營運。謝國樑昨天說，前天得知消息後立致電業者關心，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

基隆－石垣島定期航班經航港局與我國航商、日本石垣地方政府等多方洽談促成，營運為AIMAMARU（八重山丸號），是基隆至日本石垣島航線的客貨輪渡輪。因航行時間長及風浪大，成最大挑戰。

八重山株式會社表示，截至九月貨物裝卸作業尚未全面展開，且包括燃油成本飆升在內的營運成本超出預期，預計客運需求也將下降，在貨物裝卸問題最終解決之前，整體業務要重組，確保航線營運的穩定性和可持續性。

謝國樑說，停駛調整主要有兩個原因，一是因為秋冬有東北季風進入淡季；二是因為客貨必須調整。業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

謝國樑表示，基隆是多重多元的港口，會積極協助整體政策的精進，讓業者有更好的經營環境，市府會做好大環境更好的鋪陳。

旅行業者張淵翔表示，停航相當可惜，這艘是客貨輪，船上的設備都沒問題，服務人員也很好，但還沒有完全到位，平均每趟都只有兩百多名旅客，期待未來整備好再出發。