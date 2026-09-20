聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪上游裸坡 無人機空投苗包復育

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
林保署花蓮分署以無人機投擲宜大團隊研發的植生資材，嘗試在馬太鞍溪上游崩塌地植直接投擲幼苗。圖／花蓮分署提供
林保署花蓮分署以無人機投擲宜大團隊研發的植生資材，嘗試在馬太鞍溪上游崩塌地植直接投擲幼苗。圖／花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪上游大面積崩塌，但因地勢陡峭不易進場造林，林保署花蓮分署與宜蘭大學合作，完成三次無人機植生復育，累積投擲面積四十點二公頃，已發現部分植物在裸坡生長；這個月第三度投擲導入宜大團隊新研發的五種植生資材，還進一步嘗試直接投放台灣赤楊幼苗，盼藉由植生減少土砂流向下游河道，降低淤積。

花蓮分署表示，這個月五日到七日，一連三天執行第三次植生復育作業，並首度導入宜大團隊五種特別針對種子萌發、幼苗保護及無人機投擲需求特別研發的五種植生資材，包括濕式種子造粒、植生膠囊、植生苗包。

花蓮分署說，以往山區是以人力進場造林，但馬太鞍溪上游崩塌地非常陡峭也偏遠，人員要執行有風險，與宜大合作利用無人機空投較安全，也適合大面積崩塌地復育。

這次除了投擲台灣赤楊、羅氏鹽膚木種子，還嘗試將台灣赤楊幼苗、介質及種子，以水溶網包固定後，做成「植生苗包」空投，進一步嘗試直接投放幼苗。

馬太鞍溪 復育 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬太鞍溪崩塌地無人機空投種子膠囊苗包 累計復育逾40公頃

打造韌性花蓮 縣長參選人魏嘉賢、張峻、游淑貞提防災政見

【一起來築夢】林毓瑜／從一塊蓋布開始，讓土地重新呼吸

翻找便當、蟄居畫面…台灣黑熊視角首度曝光

相關新聞

燃油飆漲 基隆石垣島渡輪 10月起停駛 旺季再復航

今年五月廿八日首航基隆到石垣島的定期渡輪僅營運四個月，十月一日起暫停營運。謝國樑昨天說，前天得知消息後立致電業者關心，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

馬太鞍溪上游裸坡 無人機空投苗包復育

花蓮馬太鞍溪上游大面積崩塌，但因地勢陡峭不易進場造林，林保署花蓮分署與宜蘭大學合作，完成三次無人機植生復育，累積投擲面積四十點二公頃，已發現部分植物在裸坡生長；這個月第三度投擲導入宜大團隊新研發的五種植生資材，還進一步嘗試直接投放台灣赤楊幼苗，盼藉由植生減少土砂流向下游河道，降低淤積。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。