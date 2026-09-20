馬太鞍溪上游裸坡 無人機空投苗包復育

花蓮馬太鞍溪上游大面積崩塌，但因地勢陡峭不易進場造林，林保署花蓮分署與宜蘭大學合作，完成三次無人機植生復育，累積投擲面積四十點二公頃，已發現部分植物在裸坡生長；這個月第三度投擲導入宜大團隊新研發的五種植生資材，還進一步嘗試直接投放台灣赤楊幼苗，盼藉由植生減少土砂流向下游河道，降低淤積。

花蓮分署表示，這個月五日到七日，一連三天執行第三次植生復育作業，並首度導入宜大團隊五種特別針對種子萌發、幼苗保護及無人機投擲需求特別研發的五種植生資材，包括濕式種子造粒、植生膠囊、植生苗包。

花蓮分署說，以往山區是以人力進場造林，但馬太鞍溪上游崩塌地非常陡峭也偏遠，人員要執行有風險，與宜大合作利用無人機空投較安全，也適合大面積崩塌地復育。

這次除了投擲台灣赤楊、羅氏鹽膚木種子，還嘗試將台灣赤楊幼苗、介質及種子，以水溶網包固定後，做成「植生苗包」空投，進一步嘗試直接投放幼苗。