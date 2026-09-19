台東縣議會不只開會！近2000親子與饒慶鈴、吳秀華共度月光夜

台東縣議會今晚舉辦「2026台東縣議會重要節慶系列活動－月光童樂會」，吸引近2000名家長、孩童參與，從親子DIY、趣味闖關，到MOMO家族唱跳、市集及星空電影院，大小朋友一路玩到晚上，享受親子同樂時光。

議長吳秀華全程參與，她表示，看到孩子在議會廣場奔跑、唱歌、玩遊戲，家長陪著孩子一起手作、闖關，就是舉辦活動最希望看到的畫面。她說，議會除是議事及討論公共政策的地方，也應成為所有台東鄉親願意親近、走進來的公共空間。

活動下午首先安排「童樂手作坊」，讓親子製作光影魔法扇、月光祈願小吊飾；「童樂闖關趣」則以中秋為主題，設計「吳剛不倒樹」、「大口吃月餅」、「玉兔送月餅」、「玉兔採草藥」等關卡，現場充滿孩子歡笑聲。

活動也安排「議會巡遊」，帶領親子走進議事空間，認識議員平時開會、討論公共事務的場所。吳秀華表示，民主教育不一定只能出現在課本裡，讓孩子實際走進議事廳、了解議會運作，也能種下關心公共事務的種子。

傍晚「星光童樂會」接力登場，台東縣小鯨魚非營利幼兒園及馬蘭國小弦樂團帶來演出，隨後MOMO家族「小紅莓姐姐」、「水晶姐姐」登台，帶領大小朋友唱跳，現場氣氛熱鬧。

「月光Shine市集」同步提供美食、點心及飲品，縣議會並與娜路彎大酒店合作提供爆米花、棉花糖。夜幕降臨後，壓軸「星空電影院」播放海綿寶寶電影版：尋寶大冒險，許多家庭席地而坐，在秋日晚風與星空陪伴下欣賞電影。

吳秀華表示，未來縣議會將持續推動公共空間開放，結合節慶、親子、教育及在地文化，讓議會不只是議事場所，也成為鄉親願意走進來、共享生活的公共空間。