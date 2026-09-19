聽新聞
0:00 / 0:00
影／基隆美食盛典「黑白鮮鋒會」十強壽司揭曉 職人美味全滿足
2026基隆美食盛典「黑白鮮鋒會－美食派對」今天在基隆城際轉運站登場，副市長邱佩琳頒發「基隆十強壽司」、「評審大賞」及「基隆壽司人氣獎」等獎項，肯定店家投入競賽的用心與職人手藝。十家店各展職人絕活，其中「舶食日式丼飯、串燒」一舉拿下「評審大賞」及「基隆壽司人氣獎」，成為兼具專業肯定與民眾支持的雙冠得主。
活動宣傳大使卞慶華與粉絲同樂，分享自己的基隆壽司口袋名單，並搶先體驗壽司職人趣味賽。現場發放限量美食套券、提供鰻魚料理試吃，並安排太鼓與津輕三味線演出；壽司美食市集則集結基隆人氣壽司店家及特色美食攤位，另有壽司手作、趣味競賽及魚貨競標等活動，吸引大批民眾共享港都美食盛宴。
今年「黑壽司－專業廚藝競賽」特別安排專業評審實地走訪20家參賽店家試吃評比，各店巧妙運用基隆漁產，展現獨特創意與拿手技藝。經過專業評選，「基隆十強壽司」由「木野和風家庭料理」、「安鰭日式料理」、「光壽司」、「昊壽司」、「晟壽司」、「無双日式料理」、「逸番亭」、「新派壽司料理」、「藏漁殿」及「舶食日式丼飯、串燒」獲選。
十家店各展職人絕活，其中「舶食日式丼飯、串燒」更一舉拿下「評審大賞」及「基隆壽司人氣獎」，成為本屆兼具專業肯定與民眾支持的雙冠得主。
邱佩琳表示，基隆因海而生、因港而盛，新鮮漁產與熱情人情，都是這座城市最珍貴的味道。他特別感謝評審親自走訪店家、細心品評，讓競賽成為職人交流、彼此精進的機會，也誠摯邀請全國民眾走訪基隆，感受港都鮮美海味與真摯人情。
活動現場發送限量「美食套券」，品嘗基隆人氣壽司及各式在地特色美食。基隆區漁會準備的鰻魚料理限時嘗鮮活動反應熱烈，還有「壽司職人趣味賽」，基隆區漁會「基隆魚貨競標會」民眾踴躍舉牌競標，感受港都生活與漁業產業的緊密連結。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。