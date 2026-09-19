影／基隆美食盛典「黑白鮮鋒會」十強壽司揭曉 職人美味全滿足

2026基隆美食盛典「黑白鮮鋒會－美食派對」今天在基隆城際轉運站登場，副市長邱佩琳頒發「基隆十強壽司」、「評審大賞」及「基隆壽司人氣獎」等獎項，肯定店家投入競賽的用心與職人手藝。十家店各展職人絕活，其中「舶食日式丼飯、串燒」一舉拿下「評審大賞」及「基隆壽司人氣獎」，成為兼具專業肯定與民眾支持的雙冠得主。

活動宣傳大使卞慶華與粉絲同樂，分享自己的基隆壽司口袋名單，並搶先體驗壽司職人趣味賽。現場發放限量美食套券、提供鰻魚料理試吃，並安排太鼓與津輕三味線演出；壽司美食市集則集結基隆人氣壽司店家及特色美食攤位，另有壽司手作、趣味競賽及魚貨競標等活動，吸引大批民眾共享港都美食盛宴。

今年「黑壽司－專業廚藝競賽」特別安排專業評審實地走訪20家參賽店家試吃評比，各店巧妙運用基隆漁產，展現獨特創意與拿手技藝。經過專業評選，「基隆十強壽司」由「木野和風家庭料理」、「安鰭日式料理」、「光壽司」、「昊壽司」、「晟壽司」、「無双日式料理」、「逸番亭」、「新派壽司料理」、「藏漁殿」及「舶食日式丼飯、串燒」獲選。

十家店各展職人絕活，其中「舶食日式丼飯、串燒」更一舉拿下「評審大賞」及「基隆壽司人氣獎」，成為本屆兼具專業肯定與民眾支持的雙冠得主。

邱佩琳表示，基隆因海而生、因港而盛，新鮮漁產與熱情人情，都是這座城市最珍貴的味道。他特別感謝評審親自走訪店家、細心品評，讓競賽成為職人交流、彼此精進的機會，也誠摯邀請全國民眾走訪基隆，感受港都鮮美海味與真摯人情。

活動現場發送限量「美食套券」，品嘗基隆人氣壽司及各式在地特色美食。基隆區漁會準備的鰻魚料理限時嘗鮮活動反應熱烈，還有「壽司職人趣味賽」，基隆區漁會「基隆魚貨競標會」民眾踴躍舉牌競標，感受港都生活與漁業產業的緊密連結。

基隆美食盛典「黑白鮮鋒會」十強壽司揭曉，職人美味一次滿足。圖／基隆市政府提供

基隆美食盛典「黑白鮮鋒會」十強壽司揭曉，職人美味一次滿足。圖／基隆市政府提供

基隆美食盛典「黑白鮮鋒會」十強壽司揭曉，職人美味一次滿足。圖／基隆市政府提供

基隆美食盛典「黑白鮮鋒會」十強壽司揭曉，職人美味一次滿足。圖／基隆市政府提供