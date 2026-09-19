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馬太鞍溪崩塌地無人機空投種子膠囊苗包 累計復育逾40公頃

中央社／ 花蓮縣19日電
林業保育署花蓮分署與國立宜蘭大學合作，克服陡峭地形與人力難以抵達的限制，以無人機3度空投種子及幼苗，累積擲落點面積超過40.2公頃，盼植生順利生長，穩固邊坡。（林業保育署花蓮分署提供）中央社
林業保育署花蓮分署與國立宜蘭大學合作，克服陡峭地形與人力難以抵達的限制，以無人機3度空投種子及幼苗，累積擲落點面積超過40.2公頃，盼植生順利生長，穩固邊坡。（林業保育署花蓮分署提供）中央社

馬太鞍溪上游崩塌地地勢陡峭，人力造林風險高，林業保育署花蓮分署與國立宜蘭大學合作，以無人機3度空投種子及幼苗，累計擲落點面積超過40.2公頃，盼植生順利生長穩固邊坡。

林業及自然保育署花蓮分署表示，去年12月至今年1月，陸續進行無人機植生復育作業，部分植生已在裸露坡面生長，近日首度導入5種針對種子萌芽、幼苗保護及無人機投擲需求研發的植生資材。

這次任務亮點包括「溼式種子造粒」，將台灣赤楊及羅氏鹽膚木種子包埋於凝膠顆粒中，增加水分供應及包覆保護；「植生膠囊」則以水溶性膠囊包覆台灣赤楊種子及植生材料，落地遇水後逐漸溶解，創造種子萌發條件。

另一項突破則是「植生苗包」，直接將已萌發的台灣赤楊幼苗、介質及種子等材料，以水溶網包固定後，再由無人機精準投送至規劃點位，讓崩塌地復育從過去以「播種」為主，進一步嘗試直接投放幼苗。

花蓮分署統計，9月5日至7日第三度出動無人機，完成67處投擲點，落點面積約20公頃，3次累積面積已達40.2公頃。

花蓮分署表示，無人機撒播不是種子撒下去就完成造林，崩塌地植生恢復是一項長期工作，植物能否順利萌發、存活並逐步形成穩定植被，仍受到降雨、坡面穩定度、土壤條件及種子萌發率等多項因素影響。

花蓮分署表示，將持續與宜大合作，透過現地樣區調查及無人機影像，追蹤植生生長狀況，比較不同坡面環境復育成效，調整資材配置與施作策略。

花蓮分署表示，隨著植物根系與地表植被逐步建立，可望降低雨水直接沖刷裸露坡面作用，輔助措施減少土砂向下游輸送，降低河道淤積及土砂阻塞風險。

馬太鞍溪 復育 無人機

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