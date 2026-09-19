「不小心會死人的！」台東交通安全闖關逾千人 大巴實境揭內輪差死角

配合交通安全月，交通部公路局台東監理站與台東縣政府舉辦「交通安全月金幣闖關」活動，吸引逾千名大小朋友參與，現場7個關卡幾乎關關排起人龍，民眾拿著闖關集章卡逐關接受交通安全宣導、挑戰任務，集滿7個章即可兌換TTPUSH金幣並參加小禮物抽獎，寓教於樂，讓交通安全宣導變得更有趣。

台東監理站長王文強表示，交通安全月期間，監理站將交通安全宣導深入基層，透過大型車實境體驗，讓民眾了解內輪差與視野死角的危險性；搭乘公車下車後，也應等大型車離開、確認安全後再穿越道路，行經路口遇到大型車則要保持適當距離。

活動現場還安排興東客運提供一輛大型巴士，讓民眾實際體驗大型車轉彎時的「內輪差」及駕駛視野死角。許多民眾原本不知道大型車周邊存在看不見的危險區域，親自體驗後才發現，即使距離車輛不遠，駕駛也可能完全看不到人。

不少長輩體驗後更直呼「以後出門不要隨意靠近大車，一個不小心會死人的。」透過實際站在大型車旁觀察，讓民眾更深刻了解騎乘機車、自行車或步行時，遇到大型車應保持安全距離，避免進入內輪差及視野死角。

縣府國際發展及計畫處表示，交通安全不僅是法律規範，更是彼此尊重的生活態度，除持續透過道安會報檢討及改善交通環境，也將加強宣導停讓文化、機車安全及大客車死角安全，希望從日常生活建立守法與安全觀念，共同營造友善交通環境。

現場透過交通安全宣導，提醒民眾落實停讓、機車安全及大型車視野死角等觀念。記者尤聰光／攝影

民眾實際登上大客車，體驗大型車駕駛視野死角及內輪差，了解大型車周邊潛藏的交通危險。記者尤聰光／攝影