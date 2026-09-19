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柚見中秋 台東東河文旦22日起直送板橋嘗鮮促銷

中央社／ 台東縣19日電

中秋節應景水果文旦柚，陸續上市。台東東河文旦柚今年未受颱風侵襲、品質優，農糧署將於22至24日在新北板橋區農會活力超市廣場，舉辦促銷推廣活動，提供免費試吃。

農糧署東區分署副分署長陳吉村今天告訴中央社記者，文旦是台灣中秋節最具代表性應景水果之一，每逢產季，一顆顆翠綠飽滿文旦陸續採收上市，不僅是家家戶戶團圓賞月時熟悉滋味，也是中秋送禮熱門選擇。

他表示，東河鄉位於台東縣東海岸地區，其中以文旦柚、紅文旦及大白柚等柚類為重要特色農產，栽培面積約35公頃；在依山傍海及農友用心栽培與細心管理下，孕育出果肉細緻、香甜多汁、風味清新的文旦，是中秋佳節不可錯過當季好滋味。

陳吉村表示，東區分署輔導台東東河鄉農會於22日至24日每天上午9時至下午5時，在新北市板橋區農會活力超市廣場，辦理「東河鄉文旦柚暨農特產品行銷推廣活動」。

現場集結東河鄉文旦及各式在地特色農產、加工產品，並提供文旦免費試吃品嚐，將來自台東東海岸的當季好滋味直送北部，讓消費者不用遠赴台東，也能品嚐東河特色農產，誠摯邀請民眾前來選購，以行動支持在地農友。

東區分署表示，這次展售活動除以文旦為主角外，也集結東河鄉各式特色農產及加工產品，透過產品展示、免費品嚐及現場互動，讓北部消費者從「品嚐」進一步「認識」東河農產，感受台東東海岸的產地特色與農友用心。

東區分署提供選購及食用文旦小撇步，可掌握「勻、重、實」小撇步，挑選果形勻稱、拿在手上具有重量感，且果皮緊實、無明顯損傷的果實；文旦採收後可依果實狀況適度放置，隨著果皮水分逐漸散失，也就是俗稱的「辭水」，果皮會逐漸由青綠轉為黃綠，果肉風味與口感也會有所變化，呈現不同品嚐樂趣。

除直接剝開品嚐，文旦也能融入日常料理，清甜果肉可搭配生菜製作沙拉，也可入菜、製作甜點或飲品，為餐桌增添清爽果香；食用後的果皮還可發揮巧思創意利用，讓當季文旦從鮮果品嚐到生活應用，都有更多不同樂趣。

文旦 板橋 中秋

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