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台東部落史上首見！延平部落百餘戶遭檢舉疑違建 議員籲縣府妥處

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東延平鄉一處部落傳出百餘戶遭檢舉疑涉違建，延平鄉公所已召集相關人員討論查報事宜。記者尤聰光／攝影
台東延平鄉一處部落傳出百餘戶遭檢舉疑涉違建，延平鄉公所已召集相關人員討論查報事宜。記者尤聰光／攝影

台東縣延平鄉某村莊部落近日遭人檢舉超過百戶人家疑似違章建築，要求縣府查辦，公所收到縣府公文後，立即召集查報會議，讓村民擔心不已。鄉長余光雄無奈表示，公所也是依法行政，但也取得部落決議共識。議員古志成也在縣政總質詢要求縣府妥處，並建議對於惡意檢舉或疑似違章的照片，不予受理。

縣府建設處長蔡勝雄坦言對於公所開會查報的動作，他也是第一次遇過，但因檢舉人他是具名檢舉，也是有案號，所以縣府依法並須行文送給公所做查報，不過，公所收到公文後，應先清查部落有哪些房子是在列管不拆的來優先排除，再來就是可以補照的可以請屋主申請補照動作。

蔡勝雄強調由於檢舉的件數量大，原則上沒有限定公所時間來完成查報送件上來，公所可以慢慢清查，是否有影響安全疑慮的來優先討論看看，是否再進一步查報，或是查完之後，與事實不符，再行文上來給縣府，這樣才是正確的處理方式。

古志成指出，針對部落一百多戶房屋遭檢舉疑似涉及違章建築，這是部落史上第一次發生，不僅造成村民人心惶惶，產生猜忌，也讓公所不知所措，畢竟目前公所並沒有足夠的人力及預算，若要逐戶進行查處，恐有執行上的困難，建設處要協助公所妥善處理。

古志成也強調，既然縣府收到檢舉，但僅疑似違章建築，沒有具體證據的情況下，依據行政法規定，對於這種惡意或匿名檢舉，甚至檢舉不完備的，應不予處理。他也開玩笑說，不然縣府把具名人告訴村民，讓村民去找檢舉人溝通看看，但老實說因為這種事造成部落村民間對立也不好。

余光雄表示，已和鄉代、村長及部落會議主席開會，現階段以公所預算、人力及時間上，確實有執行的困難，畢竟光調原始地籍資料、空照圖、丈量比對及照相等工作，公所根本不用上班，因此達成決議共識就是暫緩不予處理。

台東縣議員古志成（左）在議會縣政總質詢時，針對延平鄉部落百餘戶遭檢舉疑涉<a href='/search/tagging/2/違建' rel='違建' data-rel='/2/103700' class='tag'><strong>違建</strong></a>一事，質詢縣府建設處長蔡勝雄，要求縣府妥善協助處理。圖／台東縣議會提供
台東縣議員古志成（左）在議會縣政總質詢時，針對延平鄉部落百餘戶遭檢舉疑涉違建一事，質詢縣府建設處長蔡勝雄，要求縣府妥善協助處理。圖／台東縣議會提供

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