台東縱谷出現水稻白葉枯病 農改場籲加強防治

農業部台東區農業改良場今發警報，台東水稻陸續進入分蘖期，近期監測到台東縱谷已出現白葉枯病，這種病是水稻嚴重的細菌性病害，會隨強風降雨傳播，呼籲農友加強防治。

台東區農業改良場今天在官網貼出警報表示，目前台東地區2期作水稻陸續進入分蘖盛期至孕穗期，近期田間監測發現鹿野鄉部分地區已出現白葉枯病病徵。

白葉枯病為水稻重要細菌性病害，病勢發展與風雨及田間濕度密切相關，若遇強風或降雨，易造成稻葉傷口並促進病原菌傳播。呼籲農友加強田間巡查，掌握發病初期及時防治，避免病勢持續蔓延。

台東農改場表示，白葉枯病病原細菌主要由葉片水孔或傷口侵入，雨水飛濺、葉片接觸及田間作業均可能促進病原菌傳播。發病初期通常由葉尖或葉緣出現黃綠色至黃白色條斑，病斑沿葉緣向下延伸，邊緣呈波浪狀；病勢嚴重時葉片乾枯、白化並向內捲曲，影響植株光合作用、後續生育及產量。

台東農改場提醒農友加強巡田，並掌握防治措施，包括肥培管理避免施用過量氮肥、發病田區避免於清晨露水未乾時進入田間，以及適時進行藥劑防治。農友若有其他病蟲害防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室電話089-325015諮詢。