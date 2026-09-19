快訊

中油8500億計息負債壓頂 累虧逼近資本額…董事示警明年恐破產重整

才入團一年多...「timelesz」25歲成員豬俁周杜涉傷害罪遭逮

家長怒控國中女兒被打成腦震盪！男同學補習班暴走抓頭猛撞牆

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縱谷出現水稻白葉枯病 農改場籲加強防治

中央社／ 台東縣19日電

農業部台東區農業改良場今發警報，台東水稻陸續進入分蘖期，近期監測到台東縱谷已出現白葉枯病，這種病是水稻嚴重的細菌性病害，會隨強風降雨傳播，呼籲農友加強防治。

台東區農業改良場今天在官網貼出警報表示，目前台東地區2期作水稻陸續進入分蘖盛期至孕穗期，近期田間監測發現鹿野鄉部分地區已出現白葉枯病病徵。

白葉枯病為水稻重要細菌性病害，病勢發展與風雨及田間濕度密切相關，若遇強風或降雨，易造成稻葉傷口並促進病原菌傳播。呼籲農友加強田間巡查，掌握發病初期及時防治，避免病勢持續蔓延。

台東農改場表示，白葉枯病病原細菌主要由葉片水孔或傷口侵入，雨水飛濺、葉片接觸及田間作業均可能促進病原菌傳播。發病初期通常由葉尖或葉緣出現黃綠色至黃白色條斑，病斑沿葉緣向下延伸，邊緣呈波浪狀；病勢嚴重時葉片乾枯、白化並向內捲曲，影響植株光合作用、後續生育及產量。

台東農改場提醒農友加強巡田，並掌握防治措施，包括肥培管理避免施用過量氮肥、發病田區避免於清晨露水未乾時進入田間，以及適時進行藥劑防治。農友若有其他病蟲害防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室電話089-325015諮詢。

台東 農改場 農業部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東池上農田驚見「怪大叔」遛猛禽 民眾通報查真相竟是友善驅鳥師

彰化市出現全縣今年首例登革熱本土病例 衛生局全面啟動防治機制

流感疫情再升溫 中秋節就醫人次恐破15萬…公費抗病毒藥延長至10月31日

獼猴偷吃有解？台東教農民架「電網」 山羌、野豬也擋得住

相關新聞

台東部落史上首見！延平部落百餘戶遭檢舉疑違建 議員籲縣府妥處

台東縣延平鄉某村莊部落近日遭人檢舉超過百戶人家疑似違章建築，要求縣府查辦，公所收到縣府公文後，立即召集查報會議，讓村民擔心不已。鄉長余光雄無奈表示，公所也是依法行政，但也取得部落決議共識。議員古志成也在縣政總質詢要求縣府妥處，並建議對於惡意檢舉或疑似違章的照片，不予受理。

「不小心會死人的！」台東交通安全闖關逾千人 大巴實境揭內輪差死角

配合交通安全月，交通部公路局台東監理站與台東縣政府舉辦「交通安全月金幣闖關」活動，吸引逾千名大小朋友參與，現場7個關卡幾乎關關排起人龍，民眾拿著闖關集章卡逐關接受交通安全宣導、挑戰任務，集滿7個章即可兌換TTPUSH金幣並參加小禮物抽獎，寓教於樂，讓交通安全宣導變得更有趣。

基隆城市半程馬拉松20日登場…4千人起跑交通管制及停車看這裡

2026基隆城市半程馬拉松20日上午5時30分從國門廣場起跑，分成3公里親子組、9公里休閒組和21公里半程馬拉松組，共計4000人報名參賽。路線行經港西街、忠一路、中正路至中正、義一路口折返後，再經國門廣場、港西街、中山一到四路、中華路、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回起點國門廣場。

終結長者等車「烤」驗…台東卑南龍過脈 喊3年盼來公車亭

台九線卑南鄉龍過脈村落路旁公車站牌，因缺少公車亭，當地長者只能坐在自備塑膠板凳或路旁木頭上等候公車，被迫置身風吹日曬環境，台東縣議員古志成昨質詢時指，縣府承諾改善，等了三年仍未等到。縣府表示，公車亭已經決標，近期確認施工地點後就可動工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。