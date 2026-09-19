基隆城市半程馬拉松20日登場…4千人起跑交通管制及停車看這裡

2026基隆城市半程馬拉松20日上午5時30分從國門廣場起跑，分成3公里親子組、9公里休閒組和21公里半程馬拉松組，共計4000人報名參賽。路線行經港西街、忠一路、中正路至中正、義一路口折返後，再經國門廣場、港西街、中山一到四路、中華路、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回起點國門廣場。

基隆市警察局20日當日上午市區部分道路將分路段、時段進行管制，力求降低交通影響，相關管制時間及路段如下：

一、上午2時至10時30分：港西街。

二、上午4時至7時30分：中正路、忠一路。

三、上午4時30分至9時30分：中山二路。

四、上午5時至8時30分：中山三、四路。

五、上午5時至9時：中華路、文化路、文明路、湖海路一、二段。

活動期間港西街全線封閉，所有車輛將沿忠一路往中山一路或孝四路行駛，國道客運將利用中山一路、忠一路口迴轉進入基隆轉運站內，請用路人注意提前改道，基隆市警察局將針對活動區域周邊易壅塞路段派遣警力，加強疏導交通及拖吊違停車輛。

今天上午9時30分起，至20日上午10時30分止，將針對部分活動路段進行停車管制，包含中正路南向（義一路至忠一路）、中山三路西向（中山隧道東端至流浪頭）、中山四路西向（仙洞國小至仙洞巖）、中華路、文化路（流浪頭至文明路）北向、文明路及湖海路一段（文化路至外木山漁港）雙向。

管制期間禁止移車，路段包含中正路東岸停車場、港西街雙向、北站機車停車場、海港大樓停車場、中山二路北向（民治平交道至流浪頭）、中山四路西向（仙洞巖至中山隧道東端）、湖海路一、二段雙向（外木山漁港至喵喵咖啡）。

另開放中山高中、中山國小、中華國小汽車停車位供民眾臨時停車使用，請駕駛人務必提前將車輛移離，必要時警方將實施拖吊，並依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定予以舉發，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請駕駛人多加注意。

基隆城市半程馬拉松20日登場，4千人起跑，交通管制及停車看這裡。圖／基隆市警察局提供