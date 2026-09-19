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終結長者等車「烤」驗！台東卑南龍過脈 喊3年盼來公車亭
台九線卑南鄉龍過脈村落路旁公車站牌，因缺少公車亭，當地長者只能坐在自備塑膠板凳或路旁木頭上等候公車，被迫置身風吹日曬環境，台東縣議員古志成昨質詢時指，縣府承諾改善，等了三年仍未等到。縣府表示，公車亭已經決標，近期確認施工地點後就可動工。
古志成表示，這處公車亭是他三年前就反映、爭取設置的案件，這幾年每次經過，都不時看到老人家坐在站牌旁等車，有時甚至等不到公車，只能徒步離開，讓他相當不捨。
「老人家等了三年，好在他現在還健在，否則會是一個遺憾。」古志成說，既然縣府團隊已承諾改善，就應把最後一哩路走完，讓這名長者也能享有基本的候車環境。
該公車站位於台九線卑南鄉龍過脈村落路旁，過去當地長者等候公車時，只能坐在自備塑膠板凳或路旁木頭上，長時間曝曬於烈日、風吹環境下。縣府歷經多次現勘，先處理用地問題，後續工程招標卻因廠商投標意願不高而一度流標。
交通及養護工程處長劉俊毅答詢表示，該公車亭工程本月十四日完成決標，近期將帶著廠商前往各設置點，與地方居民及民意代表會商、確認位置，確認後即可開模施作，預計十二月廿五日前完工。
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