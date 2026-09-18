基隆基金二路10年淹3次最深170公分 居民怒了籲全面檢討整體排水

基隆9月4日強降雨造成淹水災情，其中基金二路崇仁橋周邊社區災情慘重，居民說，當時淹水最深有170公分，連警衛都差點被沖走，市議員吳驊珈今辦會勘，居民說，「10年淹水第3次大家都很害怕再淹」，呼籲增設抽水站、全面改善排水系統。市府表示，針對房屋財損正研擬淹水及防水閘門補助計畫。

社區住戶說，當天上午6點多雨勢漸大，載孩子上學返家時，已經開始淹水，涉水進到地下室，約不到10分鐘就淹了，10年已淹水3次、車子泡水2次、社區消防設備也被淹泡水都壞了，盼市府重視。

中崙里長李源林表示，4日因溪水暴漲導致中崙里多處住戶及大樓地下室嚴重淹水，自106年6月2 日大水以來再次受創嚴重，顯示區域治水措施仍有改善空間。若僅採「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的補救，無法保障民眾生命財產安全。呼籲政府重視基隆大武崙地區六個里的防洪需求，儘速推動「大武崙地區分洪道」工程；同時也期盼從根本解決大崙地區的淹水難題。

市議員吳驊珈指出，經會勘，這次災情主因包含排水系統老舊及水溝溢流，呼籲基隆市政府全面檢討整體排水設施，並儘速評估設置抽水站與滯洪池適當地點。針對受災社區的設備損壞，盼市府能規畫並編列相關修繕與防水閘門補助經費，給予災民實質支持，共同提升區域防汛能力。

市府工務處說明，社區及居民的財損與設備損壞，市府正研擬相關淹水及防水閘門補助計畫；武崙溪治理長期計畫「大武崙地區分洪道」，市府仍持續向中央爭取經費支持，從根本解決大武崙地區的淹水問題。

市府說，中期整治，正在設計「大武崙溪棒球場滯洪園區」計畫，由水利署核定115至116年度補助3600萬元設計費，正緊鑼密鼓進行設計發包，採用「多目標複合式」的立體空間設計。

基隆基金二路10年淹3次最，居民怒了籲全面檢討整體排水。圖／議員吳驊珈提供

基隆基金二路10年淹3次最，居民怒了籲全面檢討整體排水。圖／議員吳驊珈提供