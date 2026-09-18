台東幸福「還有1老人沒等到」 議員追公車亭3年有譜

台東縣議員古志成今天在縣議會縣政總質詢時，肯定縣長饒慶鈴任內推動縣政，讓「台東不一樣」的施政口號逐步實現，並親自頒發「紅榜」肯定。不過，古志成隨後話鋒一轉指出，台東還有一名老人，獨自在沒有候車亭的站點等公車，縣府3年前就承諾改善，老人等了3年仍未等到，希望縣府在任期最後階段加快腳步，讓長者也能感受到幸福。

古志成表示，縣長與縣議員任期只剩90多天，仍希望替縣民多做一些事情。他指出，這處公車亭是他3年前就反映、爭取設置的案件，這幾年每次經過，都不時看到老人家坐在站牌旁等車，有時甚至等不到公車，只能徒步離開，讓他相當不捨。

「老人家等了3年，好在他現在還健在，否則會是一個遺憾。」古志成說，既然縣府團隊已承諾改善，就應把最後一哩路走完，讓這名長者也能享有基本的候車環境。

交通及養護工程處長劉俊毅答詢表示，該公車亭工程先前曾經歷一次流標，終於在本月14日完成決標，近期將帶著廠商前往各設置點，與地方居民及民意代表會商、確認位置，確認後即可開模施作，預計12月25日前完工。

據了解，該公車站位於台9線卑南鄉龍過脈村落路旁，過去當地長輩等候公車時，只能坐在自備塑膠板凳或路旁木頭上，長時間曝曬於烈日、風吹環境下。縣府歷經多次現勘，先處理用地問題，後續工程招標卻因廠商投標意願不高而一度流標，直到今年才順利決標，讓這座「等了3年的公車亭」終於有望在今年底完成。