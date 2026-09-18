砸數十億仍難解！台東2漁港淤沙逾20年 議員：別再重複花錢清淤

台東長濱漁港及大武漁港淤沙問題遲未根本解決，縣府近年整治累積數十億元，光清淤經費每年超過3千萬元，甚至花東基金投入下去，議員高美珠在總質詢針對兩座漁港詢問縣府解決之道，不要讓問題一再重複未解。

縣府秘書長盧協昌坦言清淤效果確實非根本解決問題，因此，這幾年漁業署和農業處也努力邀請專家學者及團隊做了很多試驗，希望能找到解決淤沙問題，但效果不盡理想，相對中央對於補助地方上會有一些看法。

他說，就以縣府務實角度來看，如何一勞永逸的方法目前確實找不到，若真有這方法，相信縣府沒年來投資或中央來協助投資，才有機會來根本解決，目前縣府只能每年花幾千萬清淤，在魚汛期來維持航道暢通。

高美珠認為既然問題已逾20年，是否延伸防波堤才能解決淤沙問題。對此，盧協昌強調延長防波堤就現地自然環境條件而言，並不一定有效，且可能造成新的淤積點，畢竟這部分也試驗過多次，效果還是不好。

另高美珠也提到清出來的淤沙大都堆置在漁港旁，以堆積如山，也是要處理掉，不是愈堆愈高、範圍愈堆愈廣，不要到時候沒地方可堆置，縣府看是要拍賣或以沙養灘方式來解決沙石。

盧協昌表示，長濱鄉公所曾提出要供一塊地來放置沙石，但畢竟不是沙石拿過去堆置就好，還必須考量相關環保設施，避免發生揚塵造成環境及空品受影響，這部分會請農業處持續跟公所協調盡快處理。