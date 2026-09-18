花蓮縣敬師禮金 加碼到兩千元

教師節將屆，花蓮縣政府送上大禮，宣布教師節禮金調高為兩千元，公私立高中職原就有教育部千元禮金，縣府再提供一千元等值紀念品補足，全縣一致，約五千人受惠。縣教師會感謝縣府美意，但部分國立學校教師可能無法重複領取教育部和縣府的「美意」，建議未來金額一致，避免差別待遇。

縣府昨宣布敬師禮金由原本六百元調為兩千元，另公私立高中教師原本教育部就核發一千元，為全面照顧在地教師，縣府主動增加等值一千元的「洄瀾教育工作人員專業貢獻紀念品」，補足為兩千元，讓全縣幼兒園、國小、國中及高中敬師禮金全面一致。

縣府教育處長翁書敏說，高中職學校教師不到一千人，國中小、幼兒園四千多人，約五千名老師可領到禮金。

花蓮縣教師會祕書長陳源豐說，縣府提高教師禮金是美意，但國立高中職教師分兩類，一是編制內聘期三個月以上的正式及代理老師，國教署已發一千元，縣府提供紀念品，因教育部有同性質補助無法再領取，可能看得到領不到。

另一類是國立高中職校聘期三個月以上兼、代課及教學支援教師，教育部未發禮金，縣府只補一千元紀念品，也形成差別待遇。教師會建議明年比照苗栗縣採均一價，讓所有老師都能領取同額禮金。

翁書敏表示，縣府不限重複領取，考量中央規範所以公私立高中教師不採現金，以等值紀念品如禮券等方式提供，若外縣市有其他作法，願討論研議。