快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣敬師禮金 加碼到兩千元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

教師節將屆，花蓮縣政府送上大禮，宣布教師節禮金調高為兩千元，公私立高中職原就有教育部千元禮金，縣府再提供一千元等值紀念品補足，全縣一致，約五千人受惠。縣教師會感謝縣府美意，但部分國立學校教師可能無法重複領取教育部和縣府的「美意」，建議未來金額一致，避免差別待遇。

縣府昨宣布敬師禮金由原本六百元調為兩千元，另公私立高中教師原本教育部就核發一千元，為全面照顧在地教師，縣府主動增加等值一千元的「洄瀾教育工作人員專業貢獻紀念品」，補足為兩千元，讓全縣幼兒園、國小、國中及高中敬師禮金全面一致。

縣府教育處長翁書敏說，高中職學校教師不到一千人，國中小、幼兒園四千多人，約五千名老師可領到禮金。

花蓮縣教師會祕書長陳源豐說，縣府提高教師禮金是美意，但國立高中職教師分兩類，一是編制內聘期三個月以上的正式及代理老師，國教署已發一千元，縣府提供紀念品，因教育部有同性質補助無法再領取，可能看得到領不到。

另一類是國立高中職校聘期三個月以上兼、代課及教學支援教師，教育部未發禮金，縣府只補一千元紀念品，也形成差別待遇。教師會建議明年比照苗栗縣採均一價，讓所有老師都能領取同額禮金。

翁書敏表示，縣府不限重複領取，考量中央規範所以公私立高中教師不採現金，以等值紀念品如禮券等方式提供，若外縣市有其他作法，願討論研議。

花蓮 幼兒園 教師節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師節將屆花蓮縣送大禮 敬師禮金大幅加碼到2000元

教師節大送禮！台中市發放禮券翻倍至2000元 4萬教職受惠

影／苗栗縣中小學生全國競賽表現亮眼 縣府表揚加碼發獎金

敬師微電影唱名成績、勾肩安慰 全教產：恐踩紅線

相關新聞

南國設計沙龍 周春米、聶永真對談城市品牌

二○二六南國設計沙龍昨在屏東縣立總圖書館登場，屏東縣長周春米與設計師聶永真以「設計扎根，打造城市品牌的實踐美學」為題同台對談，周春米期許屏東成為一座讓人願意留下「希望城市」，聶永真以「餘裕」形容他對未來屏東的想像。

廣角鏡／922無車日 雙北推交通優惠

雙北響應九二二「世界無車日」，推出多項減碳綠色交通優惠，市區公車免費，但不含觀光巴士紅、藍線。另外，新北市十九至廿二日捷運三鶯線及淡海、安坑輕軌免費搭乘，廿一、廿二日結合市民廣場亞運棒球直播應援請喝二千杯咖啡。北市府則推出十條「一日公車小旅行」串聯不同景點，學生只要先至「酷課App減碳日記」登入打卡，廿三日下課前將自己低碳通學照片等資料上傳，即可參加一百元超商禮券抽獎，共五千名。

長者去運動得繞「半個香山」…新竹擬比照高雄導入行動健身房

新竹市香山區人口密度低且聚落分散，市議員林盈徹昨有感偏鄉長者受限公共運輸不便，前往牛埔香山綜合休閒運動館還得轉車，昨為長者發聲，建議市府引進「行動健身房巡迴車」。衛生局回應因高雄經驗成功，研議今年底完成規畫，也盼議會支持。

廣角鏡／南投中寮幸福巴士上路 2個月免費搭

南投偏鄉交通不便，縣府推動幸福巴士，中寮鄉幸福巴士昨起試營運，兩個月免費搭乘，服務範圍串連草屯、南投市區。縣長許淑華說，全縣十三鄉鎮幸福巴士今年底可望上路。

南投喊設共享單車多年 可望明年招商設站

南投縣推動共享自行車喊了多年，工務處長張弘岳昨日表示，今年底完成評估，明年啟動招商，並以南投市、草屯鎮及埔里鎮為優先推動區域，引進共享自行車與電動輔助自行車。若招商過程順利，最快可望於明年開始鋪設站點。

動物園驚魂 2黑猩猩蹺家 長頸鹿嚇到奔竄

台北市立動物園非洲動物區兩隻雄黑猩猩「小強」、「娃智」昨天傍晚結伴「蹺家」，事後在附近遊蕩，現場遊客驚慌不已，動物園立即啟動緊急應變機制，四十五分鐘內以吹箭麻醉後帶回重新安置，幸無人員受傷。園方不排除有人為疏失，今將公布黑猩猩確切的「蹺家路線」與防堵改善措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。