國家防災日演練禁媒體拍外國人 台東消防局：中央要求

台東今天舉行「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」，由中央指定台東為全國主場區，模擬花東縱谷斷層系統發生規模7.3強震，中央、地方、國軍、民間及國際救援力量共同參與。值得注意的是，現場各個演習場域都可看到外籍人士身影，並與我方參與演練的單位交流，不過消防局突事前提醒媒體不要拍攝、曝光外籍人士。

消防局表示，這次觀摩及指導防災演練的外籍人士，包括來自不同國際組織的人員及美國在台協會（AIT）人員，相關人員分別出現在各演習場域，與我方參與演練的單位交流，了解台灣面對大規模災害時的應變及救援作業。

至於媒體不得拍攝外籍人士一事，消防局說明，相關要求是由中央提出，因此演練前提醒採訪媒體，現場不要拍攝或曝光外籍人士。

不過，現場也有媒體對拍攝限制提出疑問，認為此次是國家防災日災害應變演練，與軍事演習性質不同，演練內容主要是模擬地震災害發生後的救災、應變及跨單位協調，外籍人士又分別在各演習場域與我方單位交流，因此關注相關限制究竟涉及何種機敏資訊。

也有媒體表示，外籍人士在現場各處走動、交流，採訪時鏡頭難免可能拍攝到，即使事後以馬賽克處理，也可能讓畫面顯得突兀，因此希望相關單位能進一步說明拍攝限制的具體考量。消防局則表示，相關要求是中央提出，至於具體考量，仍以中央方面說明為準。

此次防災演練為期3天，共動員約1300名中央、地方、國軍、民間及國際救援團隊人員，透過實兵演練強化重大災害應變能力。總統賴清德明天也預計到台東出席相關演練活動。