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北北基僅基隆無公共自行車市民「望穿秋水」 市府研議分期落實

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北北基僅基隆無公共自行車運具，民眾「望穿秋水」。記者游明煌／攝影
北北基僅基隆無公共自行車運具，民眾「望穿秋水」。記者游明煌／攝影

北北基只有基隆尚無公共自行車運具，有議員今指市政府評估多時但始終沒有下文，要求盡早落實，盼讓通勤民眾可以短程使用，另建議國道客運市府是否可租遊覽車載客。市府說，公共自行車運具及站點正在研議，計畫分期分期落實；租用遊覽車適法性還要研議，會多協調業者增開班次。

基隆市至今仍無公共自行車運具，很多市區或往返雙北的通勤民眾都覺得很不方便，認為從住家都火車站或國道客運站牌如果有公共自行車可租用，就可減少轉乘的不便，認為北北基是共同生活圈，「北北基就是基隆沒有」。

市議員陳冠羽說，北北基只剩基隆沒有公共自行車運具，市府有多次的評估規畫案，但一直在紙上談兵，到底何時可以落實？民眾難道只能望穿秋水？另外，國道客運班次不足也講了很久，市府是否可租用遊覽車上路，如果不行受限哪些問題，市府也要協助克服，讓通勤民眾返家不要經常上演一位難求回不了家的困境。

基隆暖暖及碇內近年來人口愈來愈多，通勤民眾反映，返程的1088路線在下班時班次少，回暖暖的人又多，南港展覽館是第二站，經常上不了車，要求增班。

陳冠羽表示，通勤上下班的問題市府不應漠視，過去民眾一再反映增加尖峰時段班次運能，但問題始終沒有解決。

交通處長陳耀川說，基隆公共自行車已在研議，未來會分期分區執行，基隆因為天氣、地形坡度大、道路狹小、人行道尚未建置完整等問題，有其實際困難，目前期中報告已針對站點、路廊等規畫，會有完整評估後落實。

陳耀川表示，國道客運是否增開班次、路權核定等權責都在中央，依法令地方沒有權責，但會透過協調爭取業者加開班次，至於是否要租用遊覽車載客的問題，適法性要再研議，返回班次太少不足的問題，會找立委、公路總局及業者再協調改善。

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