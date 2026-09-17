台東94%山坡地擅自開發最高罰30萬 縣府擴大技術團助民眾避踩雷

台東縣山坡地面積占全縣約94%，民眾若要在山坡地從事開發利用，依法須事先提出申請，未經許可擅自開發，最高處新台幣30萬元罰鍰。縣府表示，近年仍有民眾因不熟悉相關規定而受罰，今年擴大「台東縣水土保持技術服務團」規模，希望透過專業技師現地輔導，協助民眾在開發前釐清相關問題。

縣府表示，去年水土保持技術服務團出勤達456件，今年廣邀全台水土保持相關專家學者加入，團員人數由46人增加至56人，除台東在地技師及教授外，也有來自花蓮、台南、高雄、屏東、台中及台北等地的業界、學界專業人士，透過跨區域合作補足台東水土保持專業人力。

縣府指出，民眾若有山坡地開發、水土保持等相關疑問，可向土地所在地的鄉、鎮、市公所填寫「水土保持技術服務團輔導申請表」，由縣府依案件需求安排專業技師現場會勘及輔導。

服務內容包括了解土地現況、檢視水土保持書件及相關設施，並提供專業意見，讓民眾在實際開發前先掌握應辦事項，降低因不熟悉法令而違規受罰的風險。

農業處表示，山坡地管理涉及土地利用、水土保持及安全等面向，除依法辦理，也需要專業技術配合，縣府將持續整合業界、學界及專業技師資源，提供民眾更多水土保持諮詢及現地輔導服務。