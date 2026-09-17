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台東94%山坡地擅自開發最高罰30萬 縣府擴大技術團助民眾避踩雷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣水土保持技術服務團協助民眾在開發前掌握水土保持相關問題，降低違規風險。圖／台東縣政府提供
台東縣水土保持技術服務團協助民眾在開發前掌握水土保持相關問題，降低違規風險。圖／台東縣政府提供

台東縣山坡地面積占全縣約94%，民眾若要在山坡地從事開發利用，依法須事先提出申請，未經許可擅自開發，最高處新台幣30萬元罰鍰。縣府表示，近年仍有民眾因不熟悉相關規定而受罰，今年擴大「台東縣水土保持技術服務團」規模，希望透過專業技師現地輔導，協助民眾在開發前釐清相關問題。

縣府表示，去年水土保持技術服務團出勤達456件，今年廣邀全台水土保持相關專家學者加入，團員人數由46人增加至56人，除台東在地技師及教授外，也有來自花蓮、台南、高雄、屏東台中及台北等地的業界、學界專業人士，透過跨區域合作補足台東水土保持專業人力。

縣府指出，民眾若有山坡地開發、水土保持等相關疑問，可向土地所在地的鄉、鎮、市公所填寫「水土保持技術服務團輔導申請表」，由縣府依案件需求安排專業技師現場會勘及輔導。

服務內容包括了解土地現況、檢視水土保持書件及相關設施，並提供專業意見，讓民眾在實際開發前先掌握應辦事項，降低因不熟悉法令而違規受罰的風險。

農業處表示，山坡地管理涉及土地利用、水土保持及安全等面向，除依法辦理，也需要專業技術配合，縣府將持續整合業界、學界及專業技師資源，提供民眾更多水土保持諮詢及現地輔導服務。

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