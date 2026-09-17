電動車承諾待完成 謝國樑：連任續發

基隆市長謝國樑二○二二年參選時提出發放五萬輛電動車政見，在競選看板說如果做不到不連任，昨綠營議員質詢時指出，目前只發約一半喊停，要求市長兌現承諾，如果十一月廿七日卸任前做不到，應負責任地退出連任選舉。謝國樑回應，他相信自己能連任，明年會編追加預算延續這項政策。

基隆市電動機車補助計畫自二○二三年起推動，原規畫四年補助五萬輛，總經費廿七點五億元，但三年內實際補助數量約二萬六千輛，未達計畫目標的一半，今年因財政吃緊而暫停。

民進黨議員張之豪說，市長在首次參選時，在選舉看板打出廣告，寫著「小愛爸爸謝國樑就任後，免費提供就業青年ＧＯＧＯＲＯ電動機車（同等級）五萬輛，做不到不連任。」

張之豪說，市長目前只發二萬六千多輛，今年投票前如果做不到發五萬輛承諾，市長要不要退選，兌現當時承諾，請市長回簽ＹＥＳ或ＮＯ？

無黨籍議員張芳麗表示，電動車問題就交由市民來決定，要不要再支持謝國樑由市民選擇。

謝國樑說，電動車政策受到多方面影響，近兩年發生很多事，施政有被打擾，但他覺得沒有問題，相信張之豪會連任議員，他也會連任市長，感謝議員關心，明年可在議會繼續探討。謝也說，上任後便努力推動電動機車，目前已發二萬多輛，明年追加預算會再編列預算，好好地將政策延續。