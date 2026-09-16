基隆明年里長自強活動補助未編 謝國樑：因編敬老禮金會追加處理

基隆市議員鄭文婷今天在議會定期會指出，從預算書發現，以前都是常態性補助的里長、社區協會自強與研習活動，明年並未編列預算，讓人質疑選舉後就沒有這項活動。市長謝國樑說，因要編足長者三節敬老禮金，調整作法，但會再以追加預算編列。

鄭文婷今天在議會說，里長、社區協會自強與研習活動一直都是常態性業務的方式編預算，但明年度沒有預算，她質疑選舉後就沒有這項約3千多萬元的活動補助。

鄭文婷表示，今年很多里長、社區理事長到花蓮等地2天1夜自強活動．研習活動，大家習以為常，但明年就不辦了，她替里長和社區理事長抱不平，他們一整年都非常辛苦。

謝國樑說，今年編明年預算，為編足長者敬老禮金，市府吃了一番苦頭，因此有其他預算調整，市府會待追加預算時處理。