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台東東河文旦柚評鑑 農友曾紅秋奪金
台東縣東河鄉文旦柚評鑑結果揭曉，3名專業評審從外觀、果肉、風味等面向進行評選，最終由農友曾紅秋獲得金牌。
「115年東河文旦柚評鑑」昨天在東河鄉農會舉行，共12名農民參加，由農業部台東區農業改良場分場長江淑雯、副研究員陳筱鈞、台東縣政府農業處人員林巧雪共同組成評審團，依據文旦柚的外觀、果形、色澤、果肉品質、糖度、風味及整體表現等項目進行評比。
東河鄉農會今天透過新聞稿表示，文旦柚評鑑結果出爐，第1名曾紅秋、第2名周思汎、第3名湯崑森，優等獎賴高櫻、陳采蘋。
東河鄉農會總幹事李采霞指出，中秋節前後正值文旦柚盛產季，東河鄉文旦柚產區以泰源、北源地區為主，所產文旦柚外觀、肉質及甜度均佳。柚子含有維生素C、礦物質等多種營養，水分及纖維素豐富，有助腸胃蠕動，也能有效去除油膩、清腸整胃。
李采霞表示，文旦柚採收後可在陰涼處儲存一段時間，讓果皮「辭水」，果肉由硬變軟，甜度也會提升；並可放在通風處，保存期可長達1至2個月，中秋節前後食用美味依舊。歡迎消費者中秋送禮選用東河鄉生產的文旦柚，可洽東河鄉農會，電話為089-531189、531238。
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