0918震災復建 花蓮玉長大橋通車、崙天大橋預計10月完工

因2022年0918強震而損毀的花蓮玉長大橋，歷經施工團隊克服天候與環境挑戰，新橋今天舉行通車典禮；同樣災損重建的崙天大橋，預計10月完工。

0918強震對花蓮南區基礎建設造成嚴重衝擊，其中玉長大橋因強烈地震力導致多處橋墩嚴重毀損、結構崩壞。為保障民眾安全縣府採取封橋管制，暫以溪底便道通行。

花蓮縣政府表示，經向中央爭取經費，獲得行政院公共工程委員會專案核定併案補助，總計投入工程經費約新台幣5.27億元，推動玉長大橋的重建復原工作。

新玉長大橋重建後橋梁長度達810公尺、引道368公尺，不僅全面優化橋梁整體的耐震與防洪標準，大幅提升結構韌性，橋面寬度擴增至9公尺的雙向車道配置，優化兩端引道與橋面的幾何配置，提供能全面抵禦極端氣候的橋梁。

縣府建設處說明，玉長大橋的正式通車將有效舒緩過去幾年地方居民仰賴河床便道通行的不便與汛期風險，完整復原花75鄉道串聯玉里鎮與富里鄉的交通、農業運輸及觀光機能。

而富里鄉與卓溪鄉之間跨越秀姑巒溪的崙天大橋，同樣重建施工中，新橋橋寬將從原本6公尺拓寬為9公尺，橋梁長430公尺、引道144公尺。

縣府說明，崙天大橋施工初期曾受廠商人力及大型施工機具調度未如預期影響，造成部分工項進度落後，已要求施工廠商提出趕工計畫，增派施工人員及機具設備。

富里鄉長江東成告訴中央社記者，施工進度與縣府密切聯繫，替代的溪底便道近期因豪大雨沖毀後已不再修復，預計下個月新崙天大橋將完工，趕在第二期稻作農忙前通車，以利農機具通行。