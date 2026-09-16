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國家防災日演練 模擬花東7.3強震、綠島啟動孤島救援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
震災演練模擬傷患大量湧入，軍方投入救援及醫療後送，協助地方處理大量傷患情境。圖／台東縣消防局提供
震災演練模擬傷患大量湧入，軍方投入救援及醫療後送，協助地方處理大量傷患情境。圖／台東縣消防局提供

「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」今起在台東登場，模擬花東縱谷斷層系統發生規模7.3強震，造成縱谷、台東市區及綠島等地嚴重災情，並設定交通、通訊中斷等情境，啟動全台搜救隊伍跨區支援，其中綠島同步進行海嘯疏散、大量傷病患處置及收容安置演練，驗證離島遭遇複合型災害時的救援能力。

上午來自全台各縣市的搜救隊伍，分別透過空軍C-130H運輸機及陸路車輛陸續抵達台東，並在海濱公園、四維路及臨海路一帶設置救災支援集結據點及前進指揮協調所，辦理人員報到、除污、資通訊、物資集結及油料供應等作業，模擬大規模災害發生後，各地救援人力快速進駐災區。

演練也擴及危險物品及離島災害。中華紙漿廠進行危險物品災害救援，富岡漁港則模擬綠島震災，演練跨區動員及救災支援，強化本島與離島間的救援鏈結。

副縣長王志輝下午率縣府相關單位主管，搭乘安捷航空救災專機前往綠島視察。當地同步進行海嘯疏散撤離及大量傷病患處置，並在綠島社會福利活動中心開設收容場所及防災協作中心，模擬強震、海嘯造成交通及通訊受阻後，島內自主應變及外援接續機制。

王志輝表示，綠島一旦遭遇強震、海嘯等複合型災害，可能面臨交通、通訊中斷的「孤島」危機，因此透過航空、船運運補及大量傷病患醫療整備等演練，檢視離島自主防救災能力，以及本島支援能否順利銜接。

綠島鄉長謝賢裕表示，演練主要檢視地震、海嘯發生時的疏散撤離、傷病患處置及收容安置機制，提升島內自救、互救及災害應變能力。

安捷航空董事長高健祐則表示，航空運輸是離島災害救援的重要力量，將持續配合政府防救災工作，在災害發生時提供必要航空支援。

強震可能造成既有通訊中斷，演練整合各單位通訊設備及資訊系統，建立災害現場聯繫管道，維持救災指揮運作。圖／台東縣消防局提供
強震可能造成既有通訊中斷，演練整合各單位通訊設備及資訊系統，建立災害現場聯繫管道，維持救災指揮運作。圖／台東縣消防局提供

國家防災日震災演練模擬花東地區發生強震，救災機具及物資透過船舶運往綠島，演練離島災害後的跨區支援與物資輸送。圖／台東縣消防局提供
國家防災日震災演練模擬花東地區發生強震，救災機具及物資透過船舶運往綠島，演練離島災害後的跨區支援與物資輸送。圖／台東縣消防局提供

模擬強震造成重大災情，各單位進駐災害應變中心，透過現場資訊彙整與指揮調度，掌握災情並協調救援行動。圖／台東縣消防局提供
模擬強震造成重大災情，各單位進駐災害應變中心，透過現場資訊彙整與指揮調度，掌握災情並協調救援行動。圖／台東縣消防局提供

綠島 強震 花東縱谷

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