快訊

花蓮男砍警未遂！持雙刀街頭揚言尋仇 逃2公里爬屋頂對峙落網

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆採購低地板電動公車已交3輛 謝國樑：30輛將陸續到位

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆採購30輛低地板電動公車已3輛交車，謝國樑：30輛將陸續到位。圖／基隆市政府提供
基隆採購30輛低地板電動公車已3輛交車，謝國樑：30輛將陸續到位。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果，他今天說明市公車電動化進度，30輛低地板電動公車已完成採購簽約，首批3輛已交車，30輛將陸續到位，持續朝2030年前大型市公車全面電動化目標推進。

謝國樑表示，交通政策與市民每天的生活息息相關，不論是走路過馬路，或是搭乘公車上下班、上下學，都是城市治理最基本也最重要的一環。市府近年從行人安全到公共運輸持續投入，希望透過一項一項改善，讓市民感受到更安全、舒適的交通環境。

在行人安全方面，謝國樑說明市府從工程、教育到執法同步改善。114年基隆市行人事故降至202件，相較113年的360件，一年減少158件、降幅43.8%；目前並已完成389處綠底斑馬線、22處導盲行穿線、28處行穿線退縮、82處行人早開及12處行人專用時相，持續改善路口安全。

根據交通部公布今年1至6月統計，基隆市整體交通事故傷亡率全國最低、機車事故傷亡率全國最低，行人事故傷亡率及高齡者交通事故傷亡率皆為全國第2低。謝國樑表示，相關數據持續改善，但交通安全沒有終點，市府仍會持續盤點路口及交通環境，降低人車衝突風險。

針對「公車電動化」，謝國樑指出，市府已完成30輛甲類低地板電動公車採購簽約，目前首批3輛已交車，後續車輛將陸續到位；八斗子、暖暖及太白莊3處場站也同步進行整建及充電設施升級，為電動公車上路做好相關準備。

謝國樑表示，下一階段將持續朝2030年前將123輛大型柴油公車全面汰換為電動公車的目標推進。電動公車除了降低排放及噪音，也能提升乘車舒適度，希望隨著新車逐步投入營運，讓市民實際感受到基隆公共運輸品質的提升。

謝國樑說，從行人友善到公車電動化，核心都是改善市民每天的交通生活。未來也會持續走進市場、社區，透過面對面的方式與市民交流。

30輛電動公車預計將安排投入103、107、203、302、602等路線營運，公車處說，未來電動公車正式投入營運後，除可降低車輛行駛所產生的汙染及碳排放外，也具有低噪音等優點，可提供市民更加舒適、友善的乘車環境。

基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果。圖／謝國樑競辦提供
基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果。圖／謝國樑競辦提供

基隆採購30輛低地板電動公車已3輛交車，謝國樑：30輛將陸續到位。圖／基隆市政府提供
基隆採購30輛低地板電動公車已3輛交車，謝國樑：30輛將陸續到位。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果。圖／謝國樑競辦提供
基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果。圖／謝國樑競辦提供

謝國樑 基隆 公車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆公托4年增2.6倍 達成「1區1公托」

莊競程提竹市捷運4年內動工 高虹安秀建設成果

交通部建構環台電動車充電路網 公共充電樁逾1.6萬槍

首爾公車工會預告16日罷工 勞資進行最後協商

相關新聞

國家防災日演練 模擬花東7.3強震、綠島啟動孤島救援

「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」今起在台東登場，模擬花東縱谷斷層系統發生規模7.3強震，造成縱谷、台東市區及綠島等地嚴重災情，並設定交通、通訊中斷等情境，啟動全台搜救隊伍跨區支援，其中綠島同步進行海嘯疏散、大量傷病患處置及收容安置演練，驗證離島遭遇複合型災害時的救援能力。

基隆明年里長自強活動補助未編 謝國樑：因編敬老禮金會追加處理

基隆市議員鄭文婷今天在議會定期會指出，從預算書發現，以前都是常態性補助的里長、社區協會自強與研習活動，明年並未編列預算，讓人質疑選舉後就沒有這項活動。市長謝國樑說，因要編足長者三節敬老禮金，調整作法，但會再以追加預算編列。

基隆採購低地板電動公車已交3輛 謝國樑：30輛將陸續到位

基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果，他今天說明市公車電動化進度，30輛低地板電動公車已完成採購簽約，首批3輛已交車，30輛將陸續到位，持續朝2030年前大型市公車全面電動化目標推進。

全台秒數最長「頭城煙火節」9/18登場 頭圍大歌廳9/26接棒開唱

全台秒數最長的宜蘭「2026頭城煙火節」將於9月18、19日登場，地點在大武路，今年無人機台數增加至250台，並祭出長達1680秒的璀璨煙火，緊接著9月26日還有「頭圍大歌廳」接棒開唱，集結台語、華語樂壇不同世代歌手，一首首耳熟能詳經典歌曲陪伴民眾重溫記憶。

基隆十八羅漢洞塑像炸毀 謝國樑譴責：加強巡查保護景點文物

基隆市陳姓和曾姓男子等8人涉嫌闖入已封閉的「十八羅漢洞」，錄下用鞭炮炸毀洞內陳設的塑像畫面，上傳網路遭人撻伐，警方昨逮捕陳、曾兩男依公共危險、毀損罪嫌送辦，並追查另6人。基隆市長謝國樑今天譴責行為不可取，加強巡查、保護景點、文物等。

基隆聾啞協會二成缺口 童子瑋號召善團認購1050盒愛心月餅

基隆市聾啞協會會員用心製作健康月餅，今年中秋訂單有二成的缺口，民進黨市長參選人議長童子瑋，今年邀請基隆在地社團、善心團體及人士一起認購基隆市聾啞協會製作的愛心月餅協助解決，今天在基隆家扶中心舉辦中秋傳愛月餅捐贈記者會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。