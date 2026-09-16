基隆採購低地板電動公車已交3輛 謝國樑：30輛將陸續到位

基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果，他今天說明市公車電動化進度，30輛低地板電動公車已完成採購簽約，首批3輛已交車，30輛將陸續到位，持續朝2030年前大型市公車全面電動化目標推進。

謝國樑表示，交通政策與市民每天的生活息息相關，不論是走路過馬路，或是搭乘公車上下班、上下學，都是城市治理最基本也最重要的一環。市府近年從行人安全到公共運輸持續投入，希望透過一項一項改善，讓市民感受到更安全、舒適的交通環境。

在行人安全方面，謝國樑說明市府從工程、教育到執法同步改善。114年基隆市行人事故降至202件，相較113年的360件，一年減少158件、降幅43.8%；目前並已完成389處綠底斑馬線、22處導盲行穿線、28處行穿線退縮、82處行人早開及12處行人專用時相，持續改善路口安全。

根據交通部公布今年1至6月統計，基隆市整體交通事故傷亡率全國最低、機車事故傷亡率全國最低，行人事故傷亡率及高齡者交通事故傷亡率皆為全國第2低。謝國樑表示，相關數據持續改善，但交通安全沒有終點，市府仍會持續盤點路口及交通環境，降低人車衝突風險。

針對「公車電動化」，謝國樑指出，市府已完成30輛甲類低地板電動公車採購簽約，目前首批3輛已交車，後續車輛將陸續到位；八斗子、暖暖及太白莊3處場站也同步進行整建及充電設施升級，為電動公車上路做好相關準備。

謝國樑表示，下一階段將持續朝2030年前將123輛大型柴油公車全面汰換為電動公車的目標推進。電動公車除了降低排放及噪音，也能提升乘車舒適度，希望隨著新車逐步投入營運，讓市民實際感受到基隆公共運輸品質的提升。

謝國樑說，從行人友善到公車電動化，核心都是改善市民每天的交通生活。未來也會持續走進市場、社區，透過面對面的方式與市民交流。

30輛電動公車預計將安排投入103、107、203、302、602等路線營運，公車處說，未來電動公車正式投入營運後，除可降低車輛行駛所產生的汙染及碳排放外，也具有低噪音等優點，可提供市民更加舒適、友善的乘車環境。

基隆市長謝國樑今天到安樂市場透過直播向市民問候，同時向市民說明交通政策推動成果。圖／謝國樑競辦提供

基隆採購30輛低地板電動公車已3輛交車，謝國樑：30輛將陸續到位。圖／基隆市政府提供