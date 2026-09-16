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全台秒數最長「頭城煙火節」9/18登場 頭圍大歌廳9/26接棒開唱
全台秒數最長的宜蘭「2026頭城煙火節」將於9月18、19日登場，地點在大武路，今年無人機台數增加至250台，並祭出長達1680秒的璀璨煙火，緊接著9月26日還有「頭圍大歌廳」接棒開唱，集結台語、華語樂壇不同世代歌手，一首首耳熟能詳經典歌曲陪伴民眾重溫記憶。
由頭城鎮公所主辦的煙火節，以「陽光、榮耀、希望、圓夢」四大主題規劃，無人機燈光秀規模升級，從去年的200台增至250台，在高空帶來精彩動態圖騰，結合璀璨花火與震撼音樂，打造全台秒數最長的鄉鎮級視覺饗宴。
活動現場不僅免費入場，更邀請各地知名夜市攤商進駐，匯集各式經典美食與特色小吃，鎮公所準備限量精美小禮物，民眾持指定票券即可至現場兌換，讓大家不只能抬頭看煙火，還能邊逛邊吃超滿足。
頭城鎮長蔡文益表示，為回饋各地遊客的支持今年特別擴大活動規模，希望呈現「最美的天空、最美的煙火」，邀請全國民眾來到頭城，白天走景點、吃美食，晚上共同感受煙火與無人機點亮夜空的浪漫氛圍。
緊接在煙火節之後，頭城鎮年度音樂盛事「2026頭圍大歌廳-夏艷演唱會」將於9月26日，地點同樣是在大武路熱鬧開唱，今年活動以「超級卡司、榮耀金曲」為主軸，集結不同世代的實力歌手陪伴大家重溫美好記憶。
當天演出內容從台語經典、熱門金曲一路延伸至國語歌壇，現場同步結合60多攤夜市美食，透過多元曲風與美食交織，打造專屬於頭城的夏艷音樂之夜，全力帶動地方觀光熱潮與消費魅力。
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