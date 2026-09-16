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基隆十八羅漢洞塑像炸毀 謝國樑譴責：加強巡查保護景點文物
基隆市陳姓和曾姓男子等8人涉嫌闖入已封閉的「十八羅漢洞」，錄下用鞭炮炸毀洞內陳設的塑像畫面，上傳網路遭人撻伐，警方昨逮捕陳、曾兩男依公共危險、毀損罪嫌送辦，並追查另6人。基隆市長謝國樑今天譴責行為不可取，加強巡查、保護景點、文物等。
基隆市陳姓和曾姓男子等8人涉嫌闖入已封閉的「十八羅漢洞」，錄下用鞭炮炸毀洞內陳設的塑像畫面，上傳網路遭人撻伐。有地方人士說，十八羅漢洞算是「古蹟」了，充滿兒時回憶，感嘆「這些小孩太沒有規矩了」。警方昨天逮捕陳、曾製作筆錄後依公共危險、毀損罪嫌送辦，並追查另4男2女說明。
謝國樑今天對此案回應說，這些景點是基隆市重要的文化觀光的重心，做這樣違法的行為相當不可取，會要求警方嚴辦，未來在風景區或重要文化觀光景點等也會有更的巡查和保護，請市府相關單位評估研議。
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