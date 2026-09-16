布局邁向「一日手術」 基隆長庚智慧手術中心啟用

基隆長庚醫院「智慧手術中心」今天啟用，新中心全面優化手術病患出入分流與醫護作業動線，並增設麻醉誘導室與手術恢復室空間，為邁向「一日手術」提前布局。

揭牌儀式由基隆長庚醫院院長吳俊德主持，邀請基隆市副市長邱佩琳與衛生局副局長郭香蘭共同見證。邱佩琳致詞表示，非常期待基隆長庚醫院成為東北角的「醫療燈塔」，感謝院方長期投入，讓基隆擁有符合現代醫療需求的「智慧手術中心」。

邱佩琳說，現代醫療逐步發展「一日手術」，若病情及手術條件適合，在完整評估及安全照護下，病人可於手術當日返家休養，除有效運用醫療資源，也減少住院期間的感染風險。基隆長庚醫院目前設有16間手術房，在市府持續協助下，期盼未來逐步擴增至20間，強化在地醫療服務量能。

吳俊德指出，基隆長庚醫院近5年手術服務量大幅攀升3成，不僅反映醫療型態轉變，更凸顯大眾對精準醫療的需求，為深化精準醫療量能，基隆長庚醫院自2022年起投入新台幣2.6億元啟動中央手術室升級工程，建構現代化智慧手術中心。

吳俊德說，新中心啟用後，麻醉誘導室可於術前導入超音波導引神經阻斷技術，協助降低術後疼痛、加速病患復原；恢復室則配合「一日手術」發展，逐步規劃骨科、泌尿科及一般外科等適合科別，讓符合條件的病人能在安全前提下當日返家。