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基隆聾啞協會二成缺口 童子瑋號召善團認購1050盒愛心月餅

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆聾啞協會二成缺口，童子瑋號召善團認購1050盒愛心月餅解決。圖／基隆家扶中心提供
基隆聾啞協會二成缺口，童子瑋號召善團認購1050盒愛心月餅解決。圖／基隆家扶中心提供

基隆市聾啞協會會員用心製作健康月餅，今年中秋訂單有二成的缺口，民進黨市長參選人議長童子瑋，今年邀請基隆在地社團、善心團體及人士一起認購基隆市聾啞協會製作的愛心月餅協助解決，今天在基隆家扶中心舉辦中秋傳愛月餅捐贈記者會。

幸福基隆與你「童」在中秋活動今年邁入第二年，童子瑋長期關注基隆在地弱勢兒童的需求，看到基隆市聾啞協會會員用心製作健康月餅訂單有二成缺口，邀請基隆在地社團、人士一起認購。

基隆家扶中心黃詩文主任表示，感謝各公益團體共同為基隆的弱勢兒童創造一個溫馨、快樂的中秋佳節。不僅讓孩子們感受到溫暖，更期待基隆在地的有力人士持續推動更多公益活動，號召更多人投入關懷弱勢的行列，讓愛心在基隆這座城市持續蔓延。

今天出席有童子瑋、國際獅子會300A5區基隆慈暉會會長施阿蜂、國際獅子會300A5區第三分區主席李梓帆，國際獅子會300A5區基隆信義會長劉繼鴻、國際獅子會300A5區基隆一品會長陳品仲、基隆市跨業交流協會理事長李必祥、鴻錡開發董事長莊庭華、鴻赫土木包工業有限公司暨基隆建築媽會董事長江建均，鴻昇益董事長江秉味、基隆市聾啞協會理事長黃勝明等。

今天將月餅禮盒送至基隆家扶、主恩之家及內寮台灣夢基地的孩子手中，讓孩子們心中倍感溫馨。家扶中心感謝國際獅子會300A5區第三分會、基隆慈暉會、信義會、一品會，GMT協調長潘世卿、GST協調長夏俞祥、遠雄人壽團隊郭佳瑋經理、GLT協調長林順和及基隆跨業交流協會、鴻錡開發工程有限公司、鴻昇益有限公司、鴻赫土木包工業有限公司、基隆建築媽會等響應。

基隆聾啞協會二成缺口，童子瑋號召善團認購1050盒愛心月餅解決。圖／基隆家扶中心提供
基隆聾啞協會二成缺口，童子瑋號召善團認購1050盒愛心月餅解決。圖／基隆家扶中心提供

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