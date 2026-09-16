台東抽驗中秋月餅、烤肉食材 53件全數合格

中秋節將至，民眾聚餐、烤肉活動增加，台東縣衛生局啟動中秋食品安全稽查抽驗專案，前往全縣各鄉鎮月餅製造業、糕餅店、烘焙業者、食品原料行、傳統市場、超市及餐飲業者等場所查核，現場查核8家業者，抽驗月餅、糕餅及烘焙餡料、烤肉食材、肉品、調味醬料及即食熟食等53件，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，此次抽驗項目包括12項防腐劑、21項乙型受體素類動物用藥殘留，以及沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、大腸桿菌等食品微生物衛生標準，53件檢體結果均合格。

衛生局提醒，中秋節烤肉及聚餐頻繁，食材從備料、燒烤到食用、保存，若加熱不足、生熟食交叉污染或保存溫度不當，都可能增加食品中毒風險，民眾應落實「五要二不」原則，包括要洗手、食材要新鮮、生熟食分開、食物徹底加熱、注意保存溫度，並避免生飲山泉水及食用來源不明的野生動植物。

衛生局長孫國平也提醒，生鮮食品批發、零售或供攤販使用時，應盡量冷藏於7℃以下；若置於常溫環境，則以不超過2小時為原則，並落實先進先出。

衛生局也呼籲，民眾選購包裝食品時應確認食品標示完整，蔬果則可用流動清水充分清洗，必要時以軟毛刷刷洗表面，以降低農藥殘留風險。若出現嘔吐、腹瀉等腸胃道或呼吸道不適症狀，也應避免調理食品或直接接觸供他人食用的食物。