快訊

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點川湖等7家隱形贏家

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

聽新聞
0:00 / 0:00

台東抽驗中秋月餅、烤肉食材 53件全數合格

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局啟動中秋食品安全稽查抽驗專案，派員至各食品業者抽查並抽驗中秋應景食品，53件檢體檢驗結果均符合規定。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局啟動中秋食品安全稽查抽驗專案，派員至各食品業者抽查並抽驗中秋應景食品，53件檢體檢驗結果均符合規定。圖／台東縣政府提供

中秋節將至，民眾聚餐、烤肉活動增加，台東縣衛生局啟動中秋食品安全稽查抽驗專案，前往全縣各鄉鎮月餅製造業、糕餅店、烘焙業者、食品原料行、傳統市場、超市及餐飲業者等場所查核，現場查核8家業者，抽驗月餅、糕餅及烘焙餡料、烤肉食材、肉品、調味醬料及即食熟食等53件，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，此次抽驗項目包括12項防腐劑、21項乙型受體素類動物用藥殘留，以及沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、大腸桿菌等食品微生物衛生標準，53件檢體結果均合格。

衛生局提醒，中秋節烤肉及聚餐頻繁，食材從備料、燒烤到食用、保存，若加熱不足、生熟食交叉污染或保存溫度不當，都可能增加食品中毒風險，民眾應落實「五要二不」原則，包括要洗手、食材要新鮮、生熟食分開、食物徹底加熱、注意保存溫度，並避免生飲山泉水及食用來源不明的野生動植物。

衛生局長孫國平也提醒，生鮮食品批發、零售或供攤販使用時，應盡量冷藏於7℃以下；若置於常溫環境，則以不超過2小時為原則，並落實先進先出。

衛生局也呼籲，民眾選購包裝食品時應確認食品標示完整，蔬果則可用流動清水充分清洗，必要時以軟毛刷刷洗表面，以降低農藥殘留風險。若出現嘔吐、腹瀉等腸胃道或呼吸道不適症狀，也應避免調理食品或直接接觸供他人食用的食物。

中秋節將至，台東縣衛生局派員稽查食品業者，現場抽取月餅、烤肉食材等應景食品檢體。圖／台東縣政府提供
中秋節將至，台東縣衛生局派員稽查食品業者，現場抽取月餅、烤肉食材等應景食品檢體。圖／台東縣政府提供

月餅 抽驗 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

燕窩飲製造廠原料過期4年、台灣森永未聘食品技師 食藥署開罰

中秋烤肉新菜單！他曝「冷門烤物」超好吃 過來人曝私藏清單

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

相關新聞

台東抽驗中秋月餅、烤肉食材 53件全數合格

中秋節將至，民眾聚餐、烤肉活動增加，台東縣衛生局啟動中秋食品安全稽查抽驗專案，前往全縣各鄉鎮月餅製造業、糕餅店、烘焙業者、食品原料行、傳統市場、超市及餐飲業者等場所查核，現場查核8家業者，抽驗月餅、糕餅及烘焙餡料、烤肉食材、肉品、調味醬料及即食熟食等53件，檢驗結果均符合規定。

基隆聾啞協會二成缺口 童子瑋號召善團認購1050盒愛心月餅

基隆市聾啞協會會員用心製作健康月餅，今年中秋訂單有二成的缺口，民進黨市長參選人議長童子瑋，今年邀請基隆在地社團、善心團體及人士一起認購基隆市聾啞協會製作的愛心月餅協助解決，今天在基隆家扶中心舉辦中秋傳愛月餅捐贈記者會。

電動車只發一半綠議員籲退選兌承諾 謝國樑：相信我會連任繼續發

基隆市長謝國樑首任參選時提出發放5萬輛電動車政見，在競選看板說如果做不到不連任，今天民進黨議員質詢時指出，目前只發約一半喊停，要求市長兌現承諾，如果11月27日卸任前做不到，應負責任地退出連任選舉。謝國樑回應，他相信他會連任，明年會編追加預算讓這項政策延續下去。

台東演唱會嗨完場地「受傷」嚴重 縣府：演習後復原

台東日前舉辦「東！帶我走」演唱會，活動吸引大批民眾到場，演唱會結束後，廠商陸續進場進行舞台及相關設施拆除、場地復原，不過由於活動期間舞台以水槍噴灑營造潮濕、清涼氣氛，加上機具、車輛進出，部分草皮因浸水鬆軟後遭到輾壓，現場留下大片泥濘，另有部分步道鋪面出現碎裂情況。

台東演唱會吸6萬人潮 廁所「掉寶」手機成常客

台東近年大力推動「無圍牆觀光」，大型演唱會吸引上萬人潮，也讓流動廁所成為活動現場不可或缺的設施。「東！帶我走」演唱會一連兩天吸引約6萬人潮，其中一名女歌迷如廁時，隨身手機不慎掉進馬桶，想到手機裡存有演唱會照片及重要資料，她急忙向工作人員求助，業者獲報後立即派員打撈，從糞池中找回手機，讓女歌迷又驚又喜。

虐童輕罰 謝國樑籲勿成兒少保護絆腳石

基隆市信義區一家幼兒園教保員不當對待幼兒，被裁罰二年不能任職，家長質疑過輕。昨天議會定期會上，議員關注此事，市長謝國樑說，市府立場是終身不得任職，認定委員會下周第三度審議該案，希望委員自重，市府也會道德勸說委員，不要成為兒少保護的絆腳石。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。