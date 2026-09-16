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電動車只發一半綠議員籲退選兌承諾 謝國樑：相信我會連任繼續發

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
電動車只發一半綠議員籲退選兌承諾，謝國樑：相信我會連任繼續發。記者游明煌／攝影
電動車只發一半綠議員籲退選兌承諾，謝國樑：相信我會連任繼續發。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑首任參選時提出發放5萬輛電動車政見，在競選看板說如果做不到不連任，今天民進黨議員質詢時指出，目前只發約一半喊停，要求市長兌現承諾，如果11月27日卸任前做不到，應負責任地退出連任選舉。謝國樑回應，他相信他會連任，明年會編追加預算讓這項政策延續下去。

基隆市的電動機車補助計畫自2023年起推動，原規畫四年補助5萬輛，總經費27.5億元，但三年內實際補助數量約2萬6千輛，未達計畫目標的一半，今年因財政吃緊而暫停。

民進黨議員張之豪說，市長在首次參選時，在選舉看板打出廣告，寫著「小愛爸爸謝國樑就任後，免費提供就業青年GOGORO電動機車（同等級）5萬輛，做不到不連任。」

張之豪說，市長目前只發2萬6千多輛，今年11月27日投票前如果做不到發5萬輛的承諾，市長要不要退選，兌現自己的承諾，請市長回簽YES或NO？

無黨籍議員張芳麗表示，電動車的問題就交由市民來決定，要不要再支持謝國樑也由市民選擇。

謝國樑表示，電動車受到多方面的影響，尤其近兩年發生很多事，還有罷免案，施政真的有打擾，但他覺得沒有問題，他相信張之豪會連任議員，而他也會連任市長，感謝議員關心，明年可以大家在議會可以繼續探討。

謝國樑指出，從他上任後就很努力積極推動電車機車，目前已發了2萬多輛，明年追加預算會再編列預算，好好把這個政策延續下去。

謝國樑 電動車 議員 追加預算 基隆 民進黨

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