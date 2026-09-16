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台東演唱會嗨完場地「受傷」嚴重 縣府：演習後復原

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「東！帶我走」演唱會收場，場地留下大片泥濘，草皮因機具車輛進出遭到輾壓，復原工作尚待後續進行。記者尤聰光／攝影
台東「東！帶我走」演唱會收場，場地留下大片泥濘，草皮因機具車輛進出遭到輾壓，復原工作尚待後續進行。記者尤聰光／攝影

台東日前舉辦「東！帶我走」演唱會，活動吸引大批民眾到場，演唱會結束後，廠商陸續進場進行舞台及相關設施拆除、場地復原，不過由於活動期間舞台以水槍噴灑營造潮濕、清涼氣氛，加上機具、車輛進出，部分草皮因浸水鬆軟後遭到輾壓，現場留下大片泥濘，另有部分步道鋪面出現碎裂情況。

縣府表示，演唱會結束後，由於消防局將辦理防災演習，相關場域須配合演習使用，因此將待演習結束後，再進行後續場地復原工作。至於草皮及步道等受影響區域，也將配合後續作業進行整理、修復，恢復原有使用功能。

從現場可見，舞台周邊草地有多處泥濘，部分區域甚至被機具輾出明顯車轍，草皮變得凹凸不平；鄰近步道則可見鋪面破裂、剝落，部分區域碎石裸露，活動撤場後的場地狀況引發民眾關注。

民眾表示，大型活動為台東帶來人潮及熱鬧氣氛可以理解，但草皮地本來就不耐重壓，未來若相關單位在草皮地舉辦大型活動，期間又有機具、車輛進出，建議可事先在草皮上鋪設墊板或保護板材，分散機具重量，減少草皮受到輾壓、破壞，也能降低活動結束後的復原時間。

另也有市民說，目前活動結束後部分草地泥濘不堪，加上步道出現破損，在復原工作完成前，等於暫時少了一塊可供民眾使用的遊憩場域，希望相關單位能儘速整理，恢復原有環境。

演唱會撤場期間，部分步道鋪面疑遭重機具輾壓，出現碎裂、龜裂情況。記者尤聰光／攝影
演唱會撤場期間，部分步道鋪面疑遭重機具輾壓，出現碎裂、龜裂情況。記者尤聰光／攝影

演習 台東 演唱會 舞台

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