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台東演唱會吸6萬人潮 廁所「掉寶」手機成常客

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
歌手登台演唱，台下人潮隨著音樂熱情搖擺，《東！帶我走》現場氣氛嗨翻。記者尤聰光／攝影
歌手登台演唱，台下人潮隨著音樂熱情搖擺，《東！帶我走》現場氣氛嗨翻。記者尤聰光／攝影

台東近年大力推動「無圍牆觀光」，大型演唱會吸引上萬人潮，也讓流動廁所成為活動現場不可或缺的設施。「東！帶我走」演唱會一連兩天吸引約6萬人潮，其中一名女歌迷如廁時，隨身手機不慎掉進馬桶，想到手機裡存有演唱會照片及重要資料，她急忙向工作人員求助，業者獲報後立即派員打撈，從糞池中找回手機，讓女歌迷又驚又喜。

業者表示，女歌迷發現手機掉落後相當著急，擔心手機泡水損壞，更怕演唱會期間拍下的大量照片及資料全數遺失。工作人員接獲通知後，立即協助處理，最後順利將手機撈出並物歸原主。

業者說，過去大型活動中，手機掉進流動廁所並非罕見，大前年及去年張惠妹在台東舉辦跨年演唱會時，活動結束整理設備，就曾撈出超過20、30支手機，不過因手機在糞池內浸泡時間過久，多數已經損壞，只能當作廢棄物處理。

除了手機，業者說，流動廁所裡最常撈出的失物還包括皮夾、硬幣及鑰匙等，有些民眾可能是如廁時衣物口袋內的物品滑落，直到離開後才發現遺失。

業者提醒，民眾參加大型活動使用流動廁所時，脫衣褲或整理衣物前，最好先確認口袋內是否放有手機、皮夾、鑰匙等隨身物品，也不要將手機隨手放在容易滑落的位置，避免一個不小心，讓貴重物品「一去不回頭」。

台東 廁所 演唱會 手機 馬桶

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