虐童輕罰 謝國樑籲勿成兒少保護絆腳石

基隆市信義區一家幼兒園教保員不當對待幼兒，被裁罰二年不能任職，家長質疑過輕。昨天議會定期會上，議員關注此事，市長謝國樑說，市府立場是終身不得任職，認定委員會下周第三度審議該案，希望委員自重，市府也會道德勸說委員，不要成為兒少保護的絆腳石。

市議員鄭文婷昨在市長施政總報告前提臨時動議，要求謝國樑表態，指今年六月間七堵區名人幼兒園發生虐童事件後，謝公開宣示虐童零容忍、教保員對幼童沒有愛心請離開，為何信義區這名教保員只停職二年？

謝國樑表示，信義區這家幼兒園案件，因不是只一名幼童遭不當對待，市府立場很清楚，主張應終身不能任職。負責審議的「教保服務人員違法事件認定委員會」十九名委員，市府代表僅三人，最後決議裁罰十二萬元、停職二年，市府也不能認同。

謝國樑說，因有新事證，教保服務人員違法事件認定委員會下周開會審議，將道德勸說這些委員不要成為兒少保護障礙，「我今天話都講到這邊了」，希望這些委員要自重，能了解他們在社會上所扮演的角色，及被賦予的意義。

市議員施偉政說，發生教保員不當對待幼兒事件，教保員有出席調查會，家長卻沒有，擔心孩子被黑箱對待，雙方應同一平台對話。謝國樑說，他支持家長出席認定會議陳述意見。

議長童子瑋說，接連發生幼兒園虐童事件，顯示基隆兒虐問題是制度無法及時接住孩子與家長的系統性問題。童要求市府說明，為何同樣都是孩子受到傷害，有案件最後停業，有案件仍繼續招生；為何有教保員終身禁任，有的卻停權二年，標準不一。